Mundial 2026: España goleó a Arabia Saudita y recuperó su mejor versión

La Roja se impuso 4 a 0 en Atlanta, con un gol de Lamine Yamal, un doblete de Mikel Oyarzabal y otro en contra de Hassan Al-Tambakti. El conjunto europeo pasó a liderar el Grupo H.

España dejó atrás las dudas del debut y goleó 4 a 0 a Arabia Saudita, este domingo, en Atlanta, por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026.

Después del inesperado empate sin goles ante Cabo Verde, el equipo dirigido por Luis de la Fuente mostró una versión mucho más agresiva, vertical y eficaz. La principal novedad fue el regreso de Lamine Yamal a la formación titular, en su primera aparición desde el comienzo después de más de dos meses.

El joven delantero necesitó apenas 10 minutos para abrir el marcador. Mikel Oyarzabal atacó el espacio por la izquierda y envió un centro preciso para que Yamal definiera y convirtiera su primer gol en una Copa del Mundo.

España mantuvo la presión y prácticamente resolvió el encuentro en una ráfaga. A los 21 minutos, Oyarzabal aprovechó una serie de rebotes dentro del área y marcó el 2 a 0.

Solo tres minutos después, el atacante volvió a aparecer bajo el arco para empujar la pelota y establecer el 3 a 0. En menos de media hora, había participado directamente en los tres goles españoles, con una asistencia y un doblete.

Arabia Saudita quedó completamente superada por la circulación rápida de Rodri, Pedri y Dani Olmo, además de los movimientos constantes de Yamal y Oyarzabal. El seleccionado asiático casi no logró acercarse con peligro al arco de Unai Simón.

Con el encuentro encaminado, De la Fuente decidió cuidar a los protagonistas principales y reemplazó a Yamal y Oyarzabal durante el descanso.

España necesitó apenas tres minutos del complemento para ampliar nuevamente la diferencia. Marc Cucurella conectó una volea que el arquero Mohammed Al-Owais alcanzó a desviar, pero el rebote golpeó en Hassan Al-Tambakti y terminó dentro del arco para el 4 a 0.

La Roja siguió controlando el partido, aunque bajó la intensidad y aprovechó para darles minutos a varios suplentes. En tiempo de descuento, Ferran Torres marcó el que habría sido el quinto gol, pero la acción fue anulada por posición adelantada.

La figura fue Oyarzabal, quien anotó dos goles y asistió a Yamal en la apertura. El delantero se convirtió en apenas el segundo futbolista desde 1966 que participa directamente en tres tantos durante los primeros 25 minutos de un partido mundialista.

El triunfo también fue especial para De la Fuente, quien celebró sus 65 años con la primera victoria española en el torneo y una actuación que recuperó parte del nivel que había llevado al equipo a llegar como uno de los favoritos.

Con este resultado, España llegó a cuatro puntos y quedó momentáneamente como líder del Grupo H. Arabia Saudita permanece con una unidad, al igual que Uruguay y Cabo Verde, que todavía deben completar la segunda fecha.

En la última jornada, España enfrentará a Uruguay el próximo viernes 26, a las 21:00 de Argentina. A la misma hora, Arabia Saudita jugará ante Cabo Verde.