Mundial 2026: Japón celebró el partido 1.000 con una goleada histórica ante Túnez

El seleccionado asiático se impuso 4 a 0 en Monterrey, con un doblete de Ayase Ueda y goles de Daichi Kamada y Junya Ito. Túnez sufrió su segunda goleada consecutiva y quedó eliminado.

Japón desplegó todo su potencial ofensivo y goleó 4 a 0 a Túnez, en la madrugada de este domingo, en Monterrey, por la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026.

El encuentro tuvo además un valor histórico: fue el partido número 1.000 disputado en la historia de las Copas del Mundo. Japón lo celebró con una actuación dominante, pese a no contar con el lesionado Takefusa Kubo.

El equipo dirigido por Hajime Moriyasu necesitó apenas cuatro minutos para abrir el marcador. Una rápida combinación ofensiva terminó con un desborde de Keito Nakamura, quien envió el pase atrás para que Daichi Kamada definiera el 1 a 0.

Japón mantuvo la presión y estuvo cerca de ampliar la diferencia poco después, pero el arquero Aymen Dahmen realizó una gran atajada. La tecnología de gol confirmó que la pelota no había ingresado completamente.

El segundo tanto llegó a los 31 minutos. Ayase Ueda recibió cerca del área, avanzó ante una defensa que retrocedió demasiado y sacó un remate bajo que se metió junto al palo.

Túnez, que había cambiado de entrenador después de la derrota 5 a 1 ante Suecia, nunca consiguió acomodarse en el partido. El conjunto conducido ahora por Hervé Renard no logró rematar al arco y volvió a exhibir serios problemas defensivos.

Japón sentenció el encuentro a los 69 minutos, cuando Kamada filtró un pase que dejó a Junya Ito frente al arquero. El atacante definió abajo y estableció el 3 a 0.

La goleada se completó a los 84 minutos. Kaishu Sano lanzó un centro al segundo palo y Ueda conectó un preciso cabezazo al ángulo para firmar su doblete y el 4 a 0 definitivo.

La actuación convirtió a Japón en el primer seleccionado asiático que marca cuatro goles en un partido de la Copa del Mundo. Ueda fue la figura con dos tantos y una participación decisiva en una ofensiva que funcionó con velocidad, presión alta y movimientos constantes.

Con este resultado, Japón llegó a cuatro puntos y comparte el liderazgo del Grupo F con Países Bajos, que aparece primero por mayor cantidad de goles convertidos. Suecia tiene tres unidades y Túnez, sin puntos después de recibir nueve goles en dos encuentros, quedó eliminado.

En la última fecha, Japón enfrentará a Suecia el próximo jueves, a las 20:00 de Argentina. A la misma hora, Túnez cerrará su participación frente a Países Bajos.