De la crisis en el Concejo a la construcción de una alternativa para 2027: Revello apuesta a Otra Cosa

El concejal de Juntos por Carlos Paz cuestionó la intervención del oficialismo en la elección del representante de las minorías para la comisión de la licitación de residuos y vinculó ese episodio con el funcionamiento general del cuerpo legislativo. Frente a ese escenario, defendió la construcción del espacio liderado por Emilio Iosa y proyectó una elección municipal polarizada.

La polémica por la designación del representante de las minorías en la comisión vinculada a la licitación del servicio de recolección de residuos volvió a exponer el nivel de confrontación política en el Concejo de Representantes.

Para Fernando Revello, concejal de Juntos por Carlos Paz e integrante del espacio Otra Cosa, el episodio no fue un hecho aislado, sino la expresión de una forma de funcionamiento que reduce la participación opositora y concentra las decisiones en la mayoría oficialista.

A partir de ese diagnóstico, vinculó la crisis institucional del cuerpo legislativo con la necesidad de construir una alternativa política para 2027.

En una entrevista con VillaNos Radio, defendió el lanzamiento de Otra Cosa, espacio liderado por Emilio Iosa, y anticipó que, aunque hoy circulen numerosos nombres, la próxima elección probablemente termine polarizándose entre el oficialismo y la fuerza opositora que logre instalarse como una opción real de gobierno.

El conflicto por la comisión de la licitación

La discusión se originó luego de que Carlos Paz Unido respaldara la designación de Noe García Roñoni como representante de las minorías en la comisión vinculada a la licitación de residuos, pese a que cuatro de los cinco concejales opositores habían propuesto a Carlos Quaranta.

Revello reconoció que el procedimiento puede sostenerse desde una interpretación formal, pero cuestionó su legitimidad política.

“No es ilegal lo que están haciendo; pero no es legítimo, no es moral, no es ético, no está bien”, afirmó.

El concejal remarcó que la comisión tendrá una función especialmente sensible por el volumen económico del contrato y la trascendencia del servicio en discusión.

“Era un pliego de licitación muy importante, que era la recolección de residuos de Carlos Paz, donde se maneja mucho dinero, donde tiene que haber mucha transparencia”, sostuvo.

Según explicó, los concejales opositores que no acompañaron el pliego igualmente tienen la responsabilidad de controlar qué ocurre durante la apertura de sobres y en las distintas etapas del proceso.

Desde esa perspectiva, consideró que el oficialismo desconoció una decisión clara de los dos bloques minoritarios.

“Ante una propuesta tan clara de los miembros de la oposición, por mayoría, miembros de dos bloques eligen a una persona, me parece que debió ser respetado de manera democrática”, planteó.

Revello aclaró que su objeción no está dirigida contra García Roñoni, sino contra la intervención del oficialismo en una definición que, a su entender, correspondía a los sectores opositores.

“No estoy en contra de la democracia. Precisamente, estoy pidiendo democracia”, resumió.

Un Concejo marcado por la mayoría automática

El episodio de la comisión fue, para Revello, un nuevo capítulo dentro de una dinámica que se repite desde el comienzo del mandato.

“Toda la semana estamos acostumbrados a que el oficialismo, con su mayoría automática, rechace y blinde todo tipo de propuestas que vengan de la oposición”, cuestionó.

El concejal sostuvo que esa lógica alcanza a pedidos de informes, proyectos de resolución e iniciativas vinculadas con problemas concretos de la ciudad. Incluso reconoció que muchas propuestas son presentadas con la expectativa previa de que no serán aprobadas.

“Presentamos proyectos sabiendo que no van a pasar”, afirmó.

Revello también volvió sobre una de sus expresiones más duras en el recinto, cuando comparó al Concejo con una escribanía del Ejecutivo.

“Se enojan cuando yo digo que pareciera una escribanía, pero en realidad parece eso: mandan un decreto, lo validan en el Concejo y le dan para adelante”, sostuvo.

Para el edil, el problema no es únicamente que el oficialismo tenga mayoría, sino la forma en que la utiliza para reducir el control y la participación de los sectores que representan a quienes no acompañaron al actual gobierno municipal.

“El Concejo de Representantes es el representante de los vecinos en su totalidad”, señaló. Sin embargo, advirtió que con la dinámica actual “no está representado, claramente no está representado, por lo menos el 40 o 45 por ciento que votó por minorías”.

Revello insistió en que la oposición no debe naturalizar ese funcionamiento: “Por más que nos acostumbremos, tampoco hay que normalizar lo que está mal”.

Pedidos de informes sin respuestas

En la entrevista también cuestionó la falta de respuestas a los pedidos de informes y la negativa del oficialismo a convocar funcionarios al recinto.

“Que un gobierno se cierre sobre sí mismo y no apruebe ningún pedido de informe está mal”, sostuvo.

Revello remarcó que esas iniciativas no siempre responden a una estrategia de confrontación, sino a la necesidad de acceder a información pública y ejercer control sobre los actos de gobierno.

“Inclusive cuando pedimos que algún secretario o alguien venga al recinto, están blindados”, cuestionó.

Durante la entrevista se mencionaron expedientes vinculados con la cisterna de El Fantasio, las obras del Presupuesto Participativo y la información financiera que debería estar publicada en el sitio oficial del municipio.

Revello afirmó que presentó alrededor de 120 iniciativas entre proyectos, pedidos de informes y resoluciones, y que solo una fue aprobada: una propuesta relacionada con la prevención del vapeo y la realización de charlas en colegios.

“Hay una negativa a todo, absolutamente a todo”, sostuvo.

Del cuestionamiento a la propuesta

Revello utilizó ese diagnóstico como punto de partida para explicar la orientación política de Otra Cosa, el espacio liderado por Iosa.

Según planteó, la intención no es construir una alternativa basada únicamente en denunciar los errores del oficialismo, sino elaborar respuestas concretas para los problemas de la ciudad.

La propuesta, sostuvo, consiste en identificar los problemas, analizarlos y ofrecer soluciones. Si bien consideró inevitable señalar responsabilidades cuando una política o una obra está mal ejecutada, aclaró que la estrategia del espacio no pasa por quedarse en la crítica.

“No es nuestra intención entrar a escarbar, hacer política en base a lo que hizo mal el otro”, afirmó. Y marcó la diferencia: “La pretensión nuestra es hacer política en base a las soluciones que podemos aportar a la ciudad”.

La definición busca separar a Otra Cosa de una oposición puramente reactiva. El objetivo, según explicó, es transformar el malestar con la gestión actual en una propuesta capaz de disputar el gobierno municipal.

“Carlos Paz no solo no crece, sino que se deteriora”

Revello sostuvo que Villa Carlos Paz atraviesa un proceso de estancamiento y deterioro, especialmente visible durante los últimos años.

“Hace años que Carlos Paz, sobre todo en los últimos años, no crece”, afirmó. Y añadió: “No solo no crece, sino que se deteriora”.

Entre los problemas mencionó el estado de las calles, el agua, las cloacas, las veredas y la falta de nuevas propuestas turísticas.

Para Revello, la ciudad necesita recuperar una mirada estratégica y de largo plazo.

“Hay que proyectar una ciudad de 50 años, con crecimiento, con desarrollo”, sostuvo.

Otra Cosa y la construcción hacia 2027

El concejal aseguró que el espacio viene trabajando para convertirse en una alternativa competitiva en las próximas elecciones municipales.

“Seguimos trabajando para hacer una opción creíble, respetable, para 2027”, afirmó.

Según indicó, se suman nuevos dirigentes y vecinos, se elaboran proyectos y se mantiene diálogo con empresarios y distintos sectores de la ciudad.

“Cada día se suma más gente”, aseguró. Y agregó: “Venimos trabajando muy bien, con muchos proyectos”.

No obstante, consideró que todavía es prematuro presentar propuestas electorales cerradas. “Salir a plantear propuestas hoy me parece que es muy adelantado”, señaló.

Revello evitó confirmar candidaturas, pero sostuvo que el espacio tiene expectativas de convertirse en una opción relevante.

“Creemos que vamos a ser una opción muy importante para que el pueblo pueda elegir y cambiar este estancamiento que tiene la ciudad”, afirmó.

Diálogo, pero con coincidencias políticas

Sobre la posibilidad de recomponer vínculos con sectores que fueron aliados en 2023 y luego tomaron caminos diferentes, Revello distinguió entre una alianza electoral y una coincidencia política más profunda.

“Una cosa es el producto político y otra cosa es la propuesta electoral”, explicó.

Según su lectura, un acuerdo solo tendría sentido si existe una visión compartida sobre la ciudad y sobre las soluciones necesarias.

“Los que tengan más o menos un mismo producto político, en cuanto a cómo vemos Carlos Paz y cómo queremos mejorar esta ciudad, creo que se pueden alinear tranquilamente”, sostuvo.

Sin embargo, advirtió que una sumatoria de nombres o sellos no alcanza. “Si los productos políticos son distintos, no tiene mucho sentido”, afirmó.

Revello ratificó una posición abierta al diálogo, pero condicionada a la existencia de coincidencias programáticas.

“Apertura de diálogo con todo el mundo, pero vamos a tener que coincidir en un producto político más que en una plataforma electoral”, señaló.

Muchos nombres y una elección que podría polarizarse

Revello consideró lógico que, a un año de las elecciones, aparezcan numerosos nombres con aspiraciones de competir por la Intendencia.

“Bienvenido a la democracia, todo el mundo tiene derecho a participar”, sostuvo.

No obstante, estimó que muchas de esas postulaciones podrían decantar antes del cierre de listas y que finalmente quedarían entre cuatro y seis opciones.

Su principal hipótesis es que, más allá de la fragmentación inicial, la elección terminará polarizada.

“Yo creo que se va a terminar polarizando, esa es la expectativa que tengo, más allá de la cantidad de nombres que pueda llegar a haber”, afirmó.

Según explicó, una parte del electorado tiende a concentrar su voto en la alternativa que percibe con mayores posibilidades de derrotar al oficialismo.

“Puede haber diez jugadores, pero va a haber uno que la gente perciba que le puede ganar”, sostuvo.

En ese escenario, Otra Cosa buscará posicionarse como una propuesta de renovación, con Emilio Iosa como principal referencia política y con Revello como una de sus figuras dentro del Concejo.

La crisis legislativa, el uso de la mayoría automática y la falta de respuestas a los pedidos opositores aparecen, para ese espacio, como parte del diagnóstico.

La apuesta hacia 2027 pasa ahora por convertir ese malestar en una alternativa electoral capaz de disputar el poder.