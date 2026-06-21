Buscan a un vecino de 68 años desaparecido en Villa Carlos Paz

La Unidad Judicial de Villa Carlos Paz solicitó colaboración para localizar a un vecino de barrio Villa Domínguez, cuyo paradero se desconoce. La causa está en manos de la Fiscalía de Instrucción de Segundo Turno.

La Justicia activó este domingo un pedido de colaboración para dar con el paradero de Julio César Castro, un hombre de 68 años domiciliado en Villa Carlos Paz.

Las actuaciones fueron iniciadas por la Unidad Judicial local, siguiendo directivas de la ayudante fiscal y con intervención de la Fiscalía de Instrucción de Segundo Turno.

Según la descripción difundida, Castro es de contextura robusta, mide aproximadamente 1,65 metros, tiene tez morena y espalda ancha. Sus ojos son marrón oscuro, es casi calvo y conserva una pequeña cantidad de cabello canoso.

Como señas particulares, presenta cicatrices producidas por quemaduras en ambas manos. Su domicilio está ubicado en calle Güemes 98, en barrio Villa Domínguez.

Las autoridades solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información se presente en la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz, situada en la esquina de Saavedra y avenida San Martín, que permanece disponible todos los días y a cualquier hora.

Los datos también pueden enviarse al correo electrónico [email protected] o comunicarse en la dependencia policial más cercana.