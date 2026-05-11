Scaloni presentó la prelista para el Mundial 2026 con 55 nombres y varias sorpresas

La Selección Argentina elevó este lunes 11 de mayo la nómina preliminar para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. La prelista incluye 55 jugadores, de los que saldrán los entre 23 y 26 convocados definitivos, y dejó algunos apellidos inesperados junto con ausencias fuertes dentro del proceso albiceleste.

Lionel Scaloni ya tiene presentada la prelista de la Selección Argentina para el Mundial 2026. La nómina preliminar, elevada este lunes, reúne 55 futbolistas y funciona como base de la que saldrá el plantel definitivo que defenderá el título en la Copa del Mundo que se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

La reglamentación del torneo establece que cada federación puede presentar una lista provisional de entre 35 y 55 jugadores, con al menos cuatro arqueros, y luego una nómina final de entre 23 y 26 futbolistas, con un mínimo de tres arqueros. Según informó la AFA, las listas oficiales de los 48 seleccionados serán dadas a conocer por FIFA el 2 de junio, aunque las selecciones pueden anunciar antes su convocatoria definitiva.

Entre los nombres que más llamaron la atención en la prelista aparecen el arquero Santiago Beltrán; los defensores Nicolás Capaldo, Lautaro Di Lollo y Zaid Romero; y también los mediocampistas o atacantes Milton Delgado, Tomás Aranda y Mateo Pellegrino, varios de ellos sin antecedentes en convocatorias formales de la mayor. La presencia de esos apellidos marca que el cuerpo técnico abrió el radar en busca de variantes para completar la lista final.

La prelista también dejó ausencias de peso. Entre las más mencionadas figuran Paulo Dybala, Ángel Correa y Valentín Castellanos, todos jugadores que habían formado parte del ciclo en distintos momentos. En defensa, además, no aparecieron Tomás Palacios ni Mariano Troilo, dos nombres que venían siendo observados en el último tiempo.

Más allá de esas novedades, la base fuerte del campeón del mundo sigue en pie. La nómina preliminar conserva a los futbolistas que vienen siendo columna vertebral del ciclo, con Emiliano Martínez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y, por supuesto, Lionel Messi entre los nombres centrales del armado.

En marzo, el propio Scaloni ya había anticipado que tenía “bastante clara” la lista de 55 y que esa nómina ya había sido entregada a la AFA para su presentación ante FIFA. Ahora, con la prelista formalizada, empieza la cuenta regresiva hacia la decisión final que definirá a los jugadores que viajarán a la Copa del Mundo.