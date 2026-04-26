River se recuperó ante Aldosivi y volvió al triunfo en el Monumental

El Millonario venció 3-1 a Aldosivi este sábado por la fecha 16 del Torneo Apertura, dejó atrás la caída en el Superclásico y quedó como escolta de la Zona B. El equipo de Eduardo Coudet necesitaba una respuesta rápida y la consiguió en casa, ante un rival que sigue sin ganar en el campeonato.

River derrotó 3-1 a Aldosivi en el Monumental y sumó tres puntos importantes en la recta final de la fase regular. El local se puso en ventaja cerca del descanso con Giuliano Galoppo, pero en el arranque del complemento Tomás Fernández marcó el empate para el conjunto marplatense. La reacción de River llegó después con los goles de Facundo Colidio y Kendry Páez, que terminaron de asegurar la victoria.

El partido tuvo momentos de incomodidad para el equipo de Núñez. Tras una primera parte discreta, River encontró el 1-0, pero volvió a mostrar dudas cuando Aldosivi lo igualó al comienzo del segundo tiempo. Recién después de ese golpe logró recomponerse, levantó su nivel y resolvió el encuentro con mayor eficacia en el tramo final.

Con este resultado, River llegó a 29 puntos y quedó transitoriamente segundo en la Zona B, mientras que Aldosivi siguió con 7 unidades, en el anteúltimo puesto del grupo y todavía sin triunfos en el torneo.

En la próxima fecha del torneo, River volverá a ser local ante Atlético Tucumán el próximo domingo, con horario a confirmar, mientras que Aldosivi recibirá a Independiente Rivadavia ese mismo día.