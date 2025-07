Preocupación en el sector turístico: “Villa Carlos Paz viene bastante golpeado y las perspectivas a futuro no son buenas”

El vicepresidente de la Cámara de Turismo local, Marcos Bertorello, analizó en VillaNos Radio la marcha de la temporada invernal, la caída del consumo y los desafíos que enfrenta el destino frente a un panorama nacional complejo.

El receso invernal genera movimiento en Villa Carlos Paz, aunque desde el sector turístico advierten que la temporada está lejos de alcanzar los niveles esperados. Marcos Bertorello, vicepresidente de la Cámara de Turismo, sostuvo que “Carlos Paz viene bastante golpeado desde abril” y que hay preocupación por lo que vendrá en los próximos meses.

“Teníamos muchas expectativas porque venimos de un trimestre anterior bastante golpeado. Está retraído el consumo totalmente, y sumado a que el que tiene un poco de dinero elige otros lugares, así que Carlos Paz viene desde abril, mayo y junio bastante complicado. En lo que va de julio, hay sectores que trabajaron un poquito bien y otros que vienen decaídos”, señaló.

Indicó que durante los primeros días de vacaciones se trabajó con un turismo de cercanía, principalmente de Córdoba, con visitas durante el día. “La hotelería estuvo bastante floja”, resumió.

Sobre el desempeño desigual en el sector de alojamiento, destacó que “se viene observando que la gente está eligiendo hoteles de 3 y 4 estrellas o boutique”. Y explicó: “De una y dos estrellas, primero que la gente cada vez exige más, y también está el tema de que hay un límite para cobrar el mínimo. Entomnces, hay departamentos y otras formas de hospedarse que compiten contra eso, y la gente elige esas opciones”.

Marcos Bertorello, vicepresidente de la Cámara de Turismo de Villa Carlos Paz.

Respecto a las perspectivas a futuro, Bertorello reconoció que “no son buenas”, debido al contexto nacional. “Por la situación del país, por el tema del dólar que hace que a la gente le convenga vacacionar afuera. Entonces nosotros tenemos que saber mostrarle al turista qué tenemos para ofrecer. Estamos en charlas con especialistas, con otras cámaras, para definir a qué turista le vamos a estar llegando, quién va a ser el que nos va a elegir ahora, porque todo va cambiando. Creemos que Carlos Paz tiene un montón de cosas que otros lugares no tienen. Por ahí los más críticos somos los mismos carlospacenses, pero es ir trabajando en base a eso: Carlos Paz tiene mucho para ofrecer, lo tenemos que saber mostrar”.

En ese sentido, detalló que ya se trabaja con la mirada puesta en la próxima temporada de verano: “Estamos viendo qué paquete vamos a ofrecer, dónde vamos a llegar con la publicidad y cómo vamos a atraer turistas”.

Sobre la estrategia de posicionar el destino con promociones y precios bajos, aclaró: “Lo que vamos a hacer no está pensado como una oferta. Realmente queremos vender lo que tenemos. Hay momentos del año, como julio, donde Carlos Paz tiene 30.000 plazas hoteleras y para llenarlas se opta por eso. Obviamente no somos el principal destino elegido. Para lo que es verano, la estrategia no es salir con ofertas, sino realmente salir con una campaña que tiente a la gente a venir, no por precios, sino por todo lo que tenemos”.

Bertorello también se refirió al fenómeno del turismo de cercanía, que considera consolidado: “El consumidor va cambiando, un año es una cosa, otro año otra. Por lo que se viene y por el tipo de turista que va a venir a Carlos Paz, estamos pensando en un dólar barato. Si el dólar cambia, nos tenemos que dejar de preocupar por eso porque la gente va a venir más acá. Hoy estamos pensando que la mayoría va a elegir el exterior por conveniencia. Entonces, dijimos: ¿a dónde nos tenemos que enfocar? Al turismo cercano, todas las provincias limítrofes que tenemos”.

Con el inicio de las vacaciones en Buenos Aires, se renueva la expectativa. “Para algún sector sí, para otros no. Para comercio y gastronomía durante el día no fue excelente, pero se acercó el cordobés a pasear. El turismo que viene ahora va a venir muy bien para los hoteleros; es un turismo de Buenos Aires que le gusta pasear por las sierras. Nos quedan unos diez días potables”, evaluó.

Finalmente, remarcó la necesidad de anticiparse y planificar. “Estamos realmente muy ocupados con esto porque vemos que no está siendo fácil y no va a ser fácil. Así que pocas veces desde el mes de julio ya hubo mesas pensando en diciembre, enero y febrero. Por suerte nos estamos juntando y escuchando todas las campanas para hacer lo mejor y que venga la mayor cantidad de gente posible en la temporada de verano”.