Localizaron en Cosquín al hombre de 68 años que había desaparecido en Villa Carlos Paz

Personal de Investigaciones Criminales de Punilla logró ubicarlo este lunes por la mañana en un hotel del centro de la ciudad. El pedido de colaboración había sido activado el domingo por la Justicia de Villa Carlos Paz.

El hombre de 68 años que era buscado desde el domingo fue localizado este lunes por la mañana en un hotel de barrio Centro, en la ciudad de Cosquín.

Según se informó, personal del Departamento de Investigaciones Criminales de la Unidad Regional Departamental Punilla realizó distintas tareas investigativas que permitieron establecer el lugar donde se encontraba hospedado.

De este modo, los efectivos lograron dar con Julio César Castro, domiciliado en Villa Carlos Paz, y cumplimentaron el pedido de paradero que se encontraba vigente.

La búsqueda había sido activada el domingo, cuando la Justicia solicitó la colaboración de la población para localizar al hombre.

Las actuaciones fueron iniciadas por la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz, siguiendo directivas de la ayudante fiscal y con intervención de la Fiscalía de Instrucción de Segundo Turno.