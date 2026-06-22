Nació en San Antonio de Arredondo la Asociación Civil Papa Francisco

La nueva institución fue presentada con una peña patriótica y solidaria que reunió a más de 200 personas. Durante la jornada se recolectaron cientos de alimentos destinados a familias de la zona.

La Asociación Civil Papa Francisco quedó oficialmente inaugurada en San Antonio de Arredondo, con el propósito de desarrollar acciones solidarias y comunitarias orientadas al crecimiento integral de las personas.

La presentación se realizó el pasado sábado en el marco de una peña patriótica y solidaria que convocó a más de 200 asistentes, entre familias de la localidad y representantes de distintas instituciones intermedias de la región.

Durante la jornada se recolectaron cientos de alimentos que serán destinados a brindar asistencia a familias de la zona, en una primera actividad que buscó expresar los valores con los que comienza a trabajar la entidad: encuentro, cultura popular y colaboración comunitaria.

Desde la nueva asociación señalaron que su objetivo será aportar al desarrollo integral de la comunidad y contribuir a su crecimiento espiritual, material e identitario.

La hoja de ruta institucional estará guiada por tres principios: colocar a las personas y sus necesidades en el centro de las acciones, promover el consenso y el diálogo como herramientas para superar conflictos, y sostener un trabajo solidario orientado a la paz, la dignidad humana y la justicia social.

“Esta inauguración y la excelente respuesta de la comunidad en la peña nos demuestran que hay un deseo profundo de encontrarse, de trabajar juntos y de construir desde la solidaridad”, expresó Manuel Córdoba, autoridad de la flamante institución.

También aclaró que la asociación no tiene carácter religioso, aunque toma como referencia el compromiso social de Jorge Bergoglio.

“No somos una institución religiosa, somos un grupo de hombres y mujeres a quienes nos duele y moviliza el dolor del prójimo. Por eso nos convoca la figura de Bergoglio, un argentino que dedicó su vida a luchar por la dignidad humana y combatir las injusticias”, afirmó.

La peña inaugural funcionó así como la primera acción pública de una entidad que busca integrarse a la vida comunitaria de San Antonio de Arredondo y fortalecer vínculos con organizaciones de todo el sur de Punilla.

Con la solidaridad como punto de partida, la Asociación Civil Papa Francisco inicia una nueva etapa de trabajo, con la intención de acompañar necesidades concretas y generar espacios de participación, encuentro y construcción colectiva.