Cosquín: la Provincia inició las obras de ampliación y refuncionalización de la Escuela Julio A. Roca

La intervención contempla una inversión de más de $849 millones. El proyecto permitirá incorporar nuevas aulas, mejorar la accesibilidad y renovar integralmente la infraestructura de una institución que forma parte de la historia educativa de Cosquín.

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba puso en marcha la obra de ampliación y refuncionalización de la Escuela Teniente General Julio Argentino Roca de la ciudad de Cosquín, departamento Punilla, una intervención que fortalecerá las condiciones de enseñanza y aprendizaje de una de las instituciones educativas más emblemáticas de la región.

La iniciativa se ejecuta en el marco del programa Habitar la Escuela y representa una inversión de $849.380.559,61. La obra tiene como objetivo mejorar integralmente la infraestructura escolar, garantizando condiciones de seguridad, accesibilidad, habitabilidad y calidad para toda la comunidad educativa.

Con más de 150 años de trayectoria y más de nueve décadas en su edificio actual, la institución acompaña el crecimiento de la ciudad y actualmente brinda educación primaria a 780 estudiantes, distribuidos en 30 secciones, en los turnos mañana y tarde.

Los trabajos contemplan la demolición de sectores que presentan deterioro edilicio y la construcción de nuevos espacios educativos que optimizarán el funcionamiento del establecimiento. Entre las principales intervenciones se destaca la construcción de seis aulas nuevas, equipadas con sistemas de climatización frío-calor, que estarán integradas al edificio existente mediante un corredor de vinculación.

Además, el proyecto prevé la posibilidad de futuras ampliaciones para seguir acompañando el crecimiento de la matrícula.

También se incorporarán patios interiores para favorecer la iluminación natural y la ventilación de los distintos sectores, se construirá un nuevo núcleo sanitario accesible y se renovará completamente la infraestructura sanitaria del establecimiento, incluidos los sistemas de desagües cloacales y pluviales.

Para garantizar la continuidad de las trayectorias escolares durante la ejecución de la obra, los estudiantes fueron distribuidos entre la escuela sede y dos anexos, permitiendo que las actividades educativas se desarrollen con normalidad.

Al respecto, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, señaló: “Esta es una obra muy esperada por toda la comunidad educativa. Sabemos lo que significa esta escuela para Cosquín y por eso acompañamos su crecimiento con una inversión que permitirá que estudiantes y docentes desarrollen sus actividades en mejores condiciones. Como nos propone el gobernador Martín Llaryora, seguimos fortaleciendo la infraestructura educativa para garantizar más y mejores oportunidades de aprendizaje en toda la provincia”.

Por su parte, el subdirector de Programas Descentralizados de Infraestructura Escolar, Guillermo Asís Luciano, destacó: “Venimos trabajando junto a la comunidad educativa para dar respuesta a necesidades concretas de la institución, pensando espacios más cómodos, accesibles y funcionales. Esta obra representa una de las inversiones más importantes del programa Habitar la Escuela y refleja el valor que esta escuela tiene para la comunidad de Cosquín”.

De esta manera, el Gobierno de Córdoba continúa impulsando inversiones estratégicas en infraestructura educativa, generando mejores condiciones para enseñar y aprender y acompañando el desarrollo de las comunidades educativas de toda la provincia.