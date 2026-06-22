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San Antonio de Arredondo celebró sus Fiestas Patronales con procesión, misa y encuentro comunitario

La comunidad acompañó los festejos en honor a San Antonio de Padua, que incluyeron la tradicional procesión, la celebración religiosa y un almuerzo con la participación del Ballet Municipal Amanecer Patrio.

San Antonio de Arredondo celebró el sábado 13 de junio sus Fiestas Patronales en honor a San Antonio de Padua, con una jornada que reunió a vecinos y familias en torno a la fe, la tradición y la identidad local.

Las actividades comenzaron con la tradicional procesión desde el Centro Cívico, en la que la comunidad recorrió las calles acompañando la imagen del Santo Patrono.

Al llegar a la Capilla Histórica, se celebró la Santa Misa, que contó con la presencia de las Hermanas Benedictinas y de los grupos de niñas y niños que se preparan para recibir su Primera Comunión.

La celebración continuó con un almuerzo comunitario, que permitió compartir un momento de encuentro entre vecinos, familias y miembros de la comunidad.

Durante la tarde también se presentó el Ballet Municipal Amanecer Patrio, que acompañó la jornada con una propuesta artística vinculada a las tradiciones locales.

Desde el municipio agradecieron a todas las personas que participaron de los festejos y destacaron el valor de una celebración que fortalece la identidad y los vínculos comunitarios de San Antonio de Arredondo.

lajornada
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