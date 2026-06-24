Mundial 2026: Colombia venció a RD Congo y aseguró la clasificación

Daniel Muñoz marcó el único gol del partido a los 76 minutos. El seleccionado cafetero sumó su segunda victoria, llegó a seis puntos y avanzó a los dieciseisavos de final.

Colombia derrotó 1 a 0 a República Democrática del Congo, en Guadalajara, por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026, y aseguró su clasificación a la fase eliminatoria con una jornada de anticipación.

El único gol fue convertido por Daniel Muñoz a los 76 minutos, después de que el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo dominara durante gran parte del encuentro, pero chocara reiteradamente con una destacada actuación del arquero congoleño Lionel Mpasi.

Colombia tomó el control desde el comienzo, manejó la pelota y generó las principales oportunidades mediante James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Arias. La selección africana se replegó con orden y apostó por las salidas rápidas de Yoane Wissa y Cédric Bakambu.

Muñoz llegó a convertir durante el primer tiempo, aunque la acción fue anulada por posición adelantada después de la revisión del VAR. Colombia también tuvo otras conquistas invalidadas y acumuló ocasiones sin poder quebrar la resistencia congoleña.

Mpasi se convirtió en la figura de su equipo con varias intervenciones decisivas. El arquero respondió ante remates de James, Díaz y Arias, y sostuvo el empate frente a un conjunto colombiano que terminó el partido con 20 disparos, nueve de ellos dirigidos al arco.

República Democrática del Congo dispuso de algunas oportunidades mediante contraataques, pero no tuvo precisión para comprometer seriamente a Camilo Vargas. Colombia mantuvo la iniciativa, aunque comenzó a sentir la presión del paso de los minutos.

La apertura llegó finalmente a los 76 minutos. Juan Fernando Quintero encontró a Muñoz sobre la derecha y el lateral ingresó al área antes de sacar un remate que se desvió en Steve Kapuadi, descolocó a Mpasi y terminó dentro del arco.

Fue el segundo gol de Muñoz en el Mundial, luego de haber convertido también en la victoria 3 a 1 sobre Uzbekistán durante la primera fecha.

El conjunto africano adelantó sus líneas en el tramo final y tuvo una oportunidad para empatar mediante Chancel Mbemba, pero Vargas respondió y conservó la ventaja.

Colombia resistió los últimos intentos y celebró una victoria que confirmó su lugar entre los 32 seleccionados que disputarán la primera ronda eliminatoria.

Con este resultado, el equipo de Lorenzo llegó a seis puntos y lidera el Grupo K. Portugal aparece segundo con cuatro unidades, República Democrática del Congo suma una y Uzbekistán permanece sin puntos.

En la última fecha, Colombia enfrentará a Portugal el próximo sábado, a las 20:30 de Argentina. Un empate le permitirá quedarse con el primer puesto de la zona.

A la misma hora, República Democrática del Congo jugará ante Uzbekistán y necesitará una victoria para conservar posibilidades de avanzar.