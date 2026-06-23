Romina Gudiño asumió como presidenta de la Delegación Villa Carlos Paz del Colegio de Abogados

La abogada encabezará la institución durante el período 2026–2028, acompañada por Guillermo Ariel Giura Codes como vicepresidente. La ceremonia de asunción se realizó en el Hotel Estilo MB, con la presencia de autoridades judiciales, municipales y colegiales.

La abogada Romina Vanesa Gudiño asumió como presidenta de la Delegación Villa Carlos Paz del Colegio de Abogados de Córdoba, mientras que Guillermo Ariel Giura Codes fue puesto en funciones como vicepresidente.

Ambos encabezarán la institución durante el período 2026–2028, tras el acto de renovación de autoridades realizado el 19 de junio en el Hotel Estilo MB.

La ceremonia reunió a autoridades del Colegio de Abogados de Córdoba, representantes municipales y judiciales, integrantes de otras delegaciones, colegios profesionales, colegas, familiares y referentes institucionales.

El encuentro comenzó con la interpretación en vivo del Himno Nacional Argentino, a cargo del profesor Ariel González.

Posteriormente, se dio lectura al Acta de Proclamación de Autoridades, hicieron uso de la palabra representantes de la institución y se entregaron los diplomas correspondientes a quienes integrarán la nueva conducción.

Como parte de la ceremonia, también se proyectó un video institucional que repasó las principales acciones desarrolladas durante la gestión saliente.

Reconocimientos a la conducción anterior

Durante el acto, la Delegación entregó un reconocimiento al doctor Francisco Cavarra por su compromiso y por la tarea realizada al frente de la institución durante el período 2022–2026.

También fue distinguido el doctor Jorge Luis Bornancini, en reconocimiento a su labor en la Dirección del Ateneo Permanente de Estudios Jurídicos.

Desde la institución agradecieron el acompañamiento de quienes participaron de la ceremonia y destacaron la renovación de autoridades como una instancia de continuidad, compromiso profesional y participación colegial.

Con Romina Gudiño en la presidencia y Guillermo Giura Codes en la vicepresidencia, la Delegación inicia una nueva etapa de trabajo orientada a fortalecer la representación profesional, la capacitación y la vinculación con el Poder Judicial y las instituciones de la ciudad y la región.