Identidad e historia: Valle Hermoso comienza a trabajar en la creación de su bandera

La presentación y capacitación se realizará el miércoles 24 de junio en el SUM del IPEM 335 “Luis Alberto Spinetta”, con una convocatoria abierta a la comunidad.

La Municipalidad de Valle Hermoso invitó a vecinos y vecinas a participar del lanzamiento y la capacitación del programa “Bandera de Valle Hermoso”, una iniciativa orientada a crear un símbolo representativo de la localidad.

La actividad se realizará el miércoles 24 de junio, a las 10, en el SUM del IPEM 335 “Luis Alberto Spinetta”.

El proyecto se desarrolla en el marco del programa Nuestra Bandera, impulsado por la Vicegobernación de la Provincia de Córdoba.

Según se informó, la propuesta busca promover la participación ciudadana en el proceso de creación de una bandera que refleje la identidad, la historia y los valores de Valle Hermoso.

Desde el municipio convocaron a la comunidad a sumarse a esta primera instancia de presentación y formación, que marcará el inicio del trabajo colectivo para definir el nuevo símbolo local.