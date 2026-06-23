Falleció Gerardo Chaín, una figura histórica del periodismo de Villa Carlos Paz

El periodista y conductor tenía 87 años. Fue fundador de Radio del Sol y estuvo al frente durante décadas del ciclo de entrevistas “Cara a Cara”.

El periodista Gerardo Chaín, uno de los nombres de mayor trayectoria en los medios de comunicación de Villa Carlos Paz y Córdoba, falleció este martes a los 87 años.

Su recorrido profesional abarcó más de seis décadas en la radio y la televisión, con una actividad especialmente vinculada al periodismo político y a las entrevistas con dirigentes y referentes de distintos ámbitos.

Chaín tuvo además un papel destacado en el crecimiento de la radio FM en Carlos Paz. En 1986 puso en marcha Radio del Sol, una de las primeras emisoras de frecuencia modulada de la ciudad. El proyecto continuó con el paso de los años y actualmente funciona bajo el nombre de +Rock, dirigido por su hijo Daniel Chaín.

Antes de consolidar su actividad en Córdoba, trabajó en Comodoro Rivadavia y Buenos Aires como cronista, corresponsal y conductor. Esa experiencia marcó el inicio de una carrera que luego se extendió por diferentes medios provinciales.

Uno de sus trabajos más reconocidos fue “Cara a Cara”, un programa dedicado a las entrevistas políticas, económicas y sociales. El ciclo comenzó en Comodoro Rivadavia, tuvo una etapa en Buenos Aires y más tarde se incorporó a la programación de Canal C.

En 2020, el programa alcanzó los 50 años y las 2.300 emisiones. A lo largo de ese tiempo, Chaín entrevistó a dirigentes como Ricardo Balbín, Arturo Illia, Agustín Tosco, Rogelio Frigerio y Domingo Cavallo, además de gobernadores, funcionarios y representantes de distintos sectores de la vida pública argentina.

Su trayectoria fue reconocida en diversas oportunidades. En 2013, la Municipalidad de Córdoba le otorgó el premio Jerónimo Luis de Cabrera, mientras que la Legislatura de Córdoba lo distinguió por sus 50 años de labor periodística.

También recibió un reconocimiento del Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz por su aporte a la comunicación y fue designado presidente honorario de la Sociedad Sirio Libanesa de Córdoba.

Chaín era padre de Daniel y Jandy. Su nombre quedó ligado a la historia de la radio local, al desarrollo de los medios cordobeses y a una manera de ejercer el periodismo centrada en la conversación y la entrevista.

La causa de su fallecimiento no fue informada. Sus restos serán velados este martes, de 15 a 20, en la sala Zafiro de la empresa Brandalise, ubicada en General Paz 383, en Villa Carlos Paz.