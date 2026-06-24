Messi cumple 39: el 24 de junio, una fecha que también une a Riquelme, Fangio y Rodrigo

El capitán argentino celebra su cumpleaños en pleno Mundial 2026 y comparte la fecha de nacimiento con Juan Román Riquelme y Juan Manuel Fangio. El día también está atravesado por el recuerdo del Potro cordobés, fallecido hace 26 años.

Hay días que parecen especialmente generosos con la historia argentina. El 24 de junio es uno de ellos: en una misma casilla del calendario confluyen dos de los grandes números 10 del fútbol, el máximo referente nacional del automovilismo y una fecha imposible de separar de uno de los artistas populares más queridos de Córdoba.

El protagonista central de este miércoles es Lionel Messi, que cumple 39 años en plena disputa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Nacido en Rosario en 1987, el capitán argentino transita su sexta Copa del Mundo y continúa agregando capítulos a una carrera que ya incluye el título de Qatar 2022, dos Copas América y un récord de ocho Balones de Oro.

A esta altura, los cumpleaños de Messi tienen algo de efeméride nacional. Las redes se llenan de goles, asistencias, festejos y videos que recorren desde sus primeros pasos en Newell’s y Barcelona hasta el momento en que levantó la Copa del Mundo en Lusail.

El paso del tiempo, además, parece funcionar de una manera particular alrededor suyo. Cumple 39, pero sigue compitiendo en el máximo nivel y llevando la camiseta número 10 de la Selección. Cada nuevo aniversario vuelve a instalar la misma pregunta: cuánto más podrá extender una historia que comenzó con aquel chico rosarino que cruzó el océano para perseguir su sueño.

Cumpleaños de 10

Messi no es el único gran enganche argentino que sopla las velitas este miércoles. Juan Román Riquelme, nacido el 24 de junio de 1978 en San Fernando, cumple 48 años.

La coincidencia reúne a dos futbolistas de estilos y recorridos diferentes, pero asociados para siempre con la camiseta número 10. Messi construyó buena parte de su carrera desde la velocidad, la gambeta y el gol; Riquelme hizo del pase, la pausa y el manejo de los tiempos una identidad reconocible.

El actual presidente de Boca quedó ligado a una de las etapas más exitosas del club, con tres Copas Libertadores y la Copa Intercontinental ganada ante el Real Madrid entre sus principales conquistas.

El calendario consiguió así algo que pocas discusiones futboleras lograrían: ubicar el mismo día a quienes suelen protagonizar debates sobre talento, liderazgo y formas de interpretar el juego.

El Chueco y una curiosidad de registro

El 24 de junio de 1911 también nació en Balcarce Juan Manuel Fangio, quien este miércoles habría cumplido 115 años.

La biografía conservada por el museo que lleva su nombre aporta un detalle singular: nació diez minutos después de la medianoche, aunque un error en el Registro Civil dejó asentado inicialmente el día 23.

Fangio se convirtió décadas más tarde en cinco veces campeón mundial de Fórmula 1. Sus títulos con Alfa Romeo, Mercedes-Benz, Ferrari y Maserati lo ubicaron entre las grandes referencias de la historia del automovilismo, mucho antes de que la categoría adquiriera su actual dimensión global.

Messi y Riquelme dominaron la pelota; Fangio, el volante. Los tres quedaron unidos por una fecha y por un reconocimiento que desborda ampliamente sus respectivas disciplinas.

El recuerdo de Rodrigo

La relación de Rodrigo Bueno con el 24 de junio es diferente. El Potro no nació ese día —su cumpleaños era el 24 de mayo—, pero la fecha quedó asociada a su muerte, ocurrida durante la madrugada del 24 de junio de 2000 tras un accidente automovilístico.

Este miércoles se cumplen 26 años de aquella noticia que golpeó al mundo del espectáculo y, de manera especial, a Córdoba.

Rodrigo tenía 27 años y atravesaba el momento de mayor popularidad de su carrera. Había llevado el cuarteto a escenarios y públicos hasta entonces difíciles de alcanzar para el género, con canciones como “Ocho cuarenta”, “Fue lo mejor del amor”, “Soy cordobés” y “La mano de Dios”.

Su música mantuvo vigencia con el paso de las generaciones y continúa sonando en bailes, fiestas, estadios y reuniones familiares. Por eso, el 24 de junio no es para sus seguidores una efeméride distante, sino una jornada en la que el recuerdo suele volver acompañado por sus canciones.

El calendario reúne así festejo y memoria. Messi cumple 39, Riquelme 48, Fangio habría alcanzado los 115 y la música de Rodrigo vuelve a ocupar un lugar especial a 26 años de su partida.

Cuatro nombres, distintas épocas y una misma fecha para recorrer una parte importante del deporte y la cultura popular argentina.