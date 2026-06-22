PAICor: el IPEM 190 Carande carro incorporó cocina propia y brindará comida elaborada a 396 estudiantes

La escuela secundaria de Villa Carlos Paz dejó atrás la entrega de módulos alimentarios y comenzó a ofrecer desayuno, almuerzo y merienda preparados diariamente en el establecimiento. La incorporación se realizó a través del programa provincial PAICor.

El Gobierno de Córdoba puso en funcionamiento el servicio de cocina del IPEM N.° 190 Pedro Carande Carro, de Villa Carlos Paz, una incorporación que permitirá mejorar la asistencia alimentaria que reciben 396 estudiantes.

La institución ya formaba parte del Programa de Asistencia Integral de Córdoba (PAICor), pero hasta ahora brindaba el servicio mediante la entrega de módulos. Con la habilitación de la cocina, la escuela comenzará a ofrecer desayuno, almuerzo y merienda elaborados diariamente en el propio establecimiento.

El cambio apunta a garantizar una alimentación adecuada y de mayor calidad, que contribuya al bienestar de los alumnos, acompañe su desarrollo y fortalezca sus trayectorias educativas.

La incorporación forma parte de la política provincial de ampliar progresivamente el servicio de comida elaborada en las escuelas que todavía funcionan con módulos alimentarios.

Durante la actividad, las autoridades destacaron el trabajo articulado entre la Provincia, la Municipalidad de Villa Carlos Paz y la comunidad educativa para concretar la transformación del servicio.

Menús con asesoramiento universitario

El director general de PAICor, Ezequiel Ghione, señaló que los menús del programa fueron elaborados con el acompañamiento técnico de las carreras de Nutrición de la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Católica de Córdoba y la Universidad Siglo 21.

“Por primera vez, los menús de PAICor fueron elaborados con el acompañamiento técnico de las carreras de Nutrición de la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Católica de Córdoba y la Universidad Siglo 21, fortaleciendo la calidad alimentaria que reciben nuestros estudiantes”, afirmó.

El funcionario recordó además que durante 2025 se incorporaron 34 escuelas que no contaban con PAICor ni con módulos alimentarios y se reconvirtieron otras 51 instituciones para que pudieran ofrecer comida caliente.

Según explicó, ese proceso permitió ampliar la cobertura y avanzar hacia una mayor igualdad de oportunidades para niños, niñas y jóvenes de distintos puntos de la provincia.

Ghione remarcó también que las inscripciones al programa permanecerán abiertas hasta el último día de clases, para que los estudiantes que cumplan con los requisitos puedan acceder al beneficio.

Acompañamiento a las familias

Por su parte, el secretario de Coordinación de Gabinete y Promoción Humana de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, Carlos Viotti, destacó que la incorporación de la cocina representa una herramienta importante para acompañar a las familias y fortalecer la igualdad de oportunidades entre los estudiantes de la ciudad.

Del acto participaron además el supervisor de zona, Carlos Bennet; la directora del establecimiento, Laura Frini; docentes, familias y representantes de la comunidad educativa.

Con la puesta en marcha del nuevo servicio, el IPEM 190 deja de depender de la entrega de módulos y pasa a contar con un esquema de alimentación diaria preparado dentro de la propia escuela, con desayuno, almuerzo y merienda para casi 400 alumnos.