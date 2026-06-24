Mundial 2026: Croacia venció a Panamá y mantiene viva la ilusión

Ante Budimir marcó el único gol del partido en Toronto. El conjunto europeo llegó a tres puntos en el Grupo L, mientras que los centroamericanos quedaron eliminados.

Croacia derrotó 1 a 0 a Panamá, en Toronto, por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026, y conservó sus posibilidades de avanzar a los dieciseisavos de final.

El único gol fue convertido por Ante Budimir, quien ingresó durante el entretiempo y necesitó apenas cuatro minutos para destrabar un partido cerrado y con escasas situaciones claras.

La jornada tuvo además un significado especial para Luka Modric, que alcanzó los 200 partidos con la selección croata y se convirtió en el cuarto futbolista masculino en llegar a esa marca a nivel internacional.

Panamá volvió a presentar un planteo ordenado, con una línea defensiva compacta y rápidas salidas por las bandas. José Luis Rodríguez y Michael Amir Murillo consiguieron enviar algunos centros peligrosos, aunque sus compañeros no lograron conectar dentro del área.

Croacia controló durante más tiempo la pelota, pero tuvo dificultades para superar el bloque centroamericano. El primer tiempo terminó sin remates al arco y con el equipo europeo lejos de la producción que necesitaba después de la derrota 4 a 2 ante Inglaterra.

El entrenador Zlatko Dalic realizó modificaciones durante el descanso y encontró una respuesta inmediata. A los 54 minutos, Marco Pasalic habilitó de taco a Josip Stanisic, quien avanzó por la derecha y lanzó un centro al área.

Budimir anticipó a los defensores y desvió la pelota con precisión para vencer a Orlando Mosquera y establecer el 1 a 0.

Croacia estuvo cerca de ampliar pocos minutos después. Modric encontró a Pasalic lanzado hacia el arco, pero el arquero panameño respondió y evitó el segundo tanto.

La mejor oportunidad de Panamá llegó a los 68 minutos, cuando Carlos Harvey conectó un cabezazo que tenía destino de gol. Dominik Livakovic reaccionó con una gran atajada y desvió la pelota por encima del travesaño.

El conjunto centroamericano insistió hasta el final y terminó el encuentro con más remates que su rival, aunque solo consiguió uno entre los tres palos. Croacia protegió la mínima ventaja y celebró sus primeros puntos en el torneo.

El resultado dejó a Panamá sin posibilidades de avanzar, después de sufrir su segunda derrota consecutiva por 1 a 0. En el debut había caído frente a Ghana por un gol convertido durante el tiempo agregado.

Croacia, por su parte, llegó a tres puntos y quedó a uno de Inglaterra y Ghana, que lideran el Grupo L con cuatro unidades. Panamá permanece último sin puntos.

En la última fecha, Croacia enfrentará a Ghana el próximo sábado 27, a las 18:00 de Argentina, en un duelo directo por la clasificación. En simultáneo, Panamá cerrará su participación frente a Inglaterra.