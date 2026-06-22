Villa Carlos Paz: aprehenden a un hombre acusado de amenazar con un hacha y causar daños en un hostel

El episodio ocurrió en avenida San Martín y Libertad. El hombre, de 43 años, fue interceptado tras un seguimiento y quedó a disposición de la Justicia.

Alrededor de las 16:40, un hombre de 43 años fue aprehendido luego de amenazar con un hacha y provocar daños frente a un hostel ubicado en la intersección de avenida San Martín y Libertad, en Villa Carlos Paz.

Personal del Escuadrón Motorizado Enduro fue comisionado al lugar a partir de un alerta del sistema de monitoreo urbano. Allí, los propietarios del establecimiento manifestaron que un hombre que habitualmente realizaba tareas de limpiavidrios en la zona se tornó agresivo cuando le solicitaron que se retirara del jardín.

Según se informó, el sujeto comenzó a proferir insultos y amenazas mientras exhibía un hacha de mano. Posteriormente, golpeó la verja del establecimiento y ocasionó daños en la mampostería, para luego darse a la fuga.

A partir de un seguimiento controlado, con colaboración de personal de Inspectoría Municipal, el hombre fue alcanzado en la estación de servicio Shell ubicada sobre avenida San Martín.

Al advertir la presencia policial, adoptó una actitud agresiva y desafiante contra los efectivos, por lo que fue aprehendido y trasladado a la Alcaidía local, quedando a disposición de la Justicia.