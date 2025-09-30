Pía Felpeto denunció “improvisación y negligencia” en la cisterna de El Fantasio, pero el oficialismo bloqueó el pedido de informes

La concejala Pía Felpeto presentó en el Concejo un pedido de informes por la rotura y el desborde en la obra de la cisterna de barrio El Fantasio. Denunció sobrecostos, falta de guardia y ausencia de controles; la mayoría oficialista votó enviar la iniciativa a comisión y no lo trató sobre tablas en el recinto.

La concejala Pía Felpeto (Juntos por Carlos Paz) pidió en la sesión del pasado jueves del Concejo de Representantes el tratamiento sobre tablas de un proyecto de resolución para que el Ejecutivo Municipal informe sobre la obra de la cisterna de agua potable en barrio El Fantasio. La mayoría oficialista de Carlos Paz Unido votó enviar el pedido a comisión, con lo cual no fue respondido, a tono con la política que viene implementando la gestión liderada por el intendente Esteban Avilés.

Una obra millonaria con parches y adjudicaciones adicionales

Felpeto recordó que la obra comenzó en 2022 con un contrato por $87.000.000 y un plazo de 180 días corridos, y señaló que desde entonces acumula “sucesivos reconocimientos y ajustes”. En julio de este año, mediante el Decreto 353/2025, el Ejecutivo adjudicó a la empresa SILJA SRL casi $20.000.000 más por “trabajos adicionales”.

En sus palabras: “En lugar de la previsión y la planificación, lo que vemos son parches y contrataciones adicionales como la que motivó este nuevo decreto.”

Un “río de agua” que afectó viviendas

El pedido de informes se fundamenta en el episodio del 13 de septiembre, cuando la rotura de un caño provocó un desborde que afectó a varias viviendas del barrio. Sobre ese hecho, Felpeto afirmó: “Lo que debía ser una obra de progreso, se transformó en un río de agua que atravesó medianeras, inundó patios y hasta ingresó en casas.”

Además consignó versiones vecinales incluidas en la documentación: “Los vecinos relatan que no había guardia en esa obra, que nadie atendió sus llamados durante horas y que recién en la mañana apareció personal municipal para frenar la situación.”

Transparencia y control: los puntos del pedido de informes

El proyecto presentado por Felpeto solicita al Ejecutivo precisiones sobre la contratación y el control de la obra. En el recinto sostuvo: “Este proyecto es un pedido de informe que no es un trámite más: tiene que ver con la seguridad de los vecinos, con la transparencia en la gestión de la obra pública y con la responsabilidad del Ejecutivo en el control de las empresas contratadas.”

Entre los puntos que exige el expediente figuran:

Si la contratista estaba obligada a garantizar guardia diurna y nocturna.

Si se aplicaron sanciones por incumplimientos contractuales.

Quién es el profesional responsable de la inspección de la obra.

Copia certificada del contrato firmado con SILJA SRL y certificaciones de los pagos por reconocimientos y trabajos adicionales (Decreto 353/2025).

Felpeto pidió además que se remitan los videos y demás documentación que acompañan la presentación. “No podemos naturalizar que una obra tan importante se gestione con tanta improvisación y con tanta negligencia”, dijo la concejala.