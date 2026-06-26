Mundial 2026: Países Bajos ganó el Grupo F y Japón y Suecia también avanzaron

El seleccionado neerlandés venció 3 a 1 a Túnez y terminó primero. Japón igualó 1 a 1 con Suecia y se clasificó como escolta, mientras que el conjunto escandinavo ingresó entre los mejores terceros.

El Grupo F del Mundial 2026 quedó definido con la victoria de Países Bajos por 3 a 1 sobre Túnez y el empate 1 a 1 entre Japón y Suecia.

El seleccionado neerlandés terminó invicto y se quedó con el primer puesto al sumar siete puntos. Japón finalizó segundo con cinco unidades y Suecia, tercera con cuatro, también consiguió la clasificación a los dieciseisavos de final.

Túnez cerró una campaña para el olvido: perdió sus tres encuentros, recibió 12 goles y terminó sin puntos.

Países Bajos resolvió el partido en siete minutos

En Kansas City, Países Bajos construyó rápidamente la victoria que necesitaba para asegurarse el liderazgo de la zona.

El equipo dirigido por Ronald Koeman se adelantó a los 3 minutos, cuando Ellyes Skhiri intentó despejar un centro bajo de Denzel Dumfries y terminó enviando la pelota dentro de su propio arco.

El segundo llegó apenas cuatro minutos después. Virgil van Dijk devolvió de cabeza un tiro libre hacia el centro del área y Brian Brobbey definió desde corta distancia para establecer el 2 a 0.

Fue el tercer gol de Brobbey en el Mundial, después de su doblete frente a Suecia.

La temprana diferencia le permitió al conjunto neerlandés controlar el desarrollo, manejar la posesión y reducir el ritmo del encuentro, disputado bajo una lluvia intensa.

Túnez reaccionó a los 54 minutos. Hannibal Mejbri ejecutó un tiro de esquina y Hazem Mastouri conectó un cabezazo preciso para descontar.

La posibilidad de una remontada duró poco. A los 62 minutos, Tijjani Reijnders lanzó un córner y Jan Paul van Hecke ganó en el primer palo para marcar de cabeza el 3 a 1 definitivo. La pelota sufrió un desvío en Anis Slimane, pero el tanto fue adjudicado al defensor neerlandés.

Reijnders tuvo posteriormente la oportunidad de ampliar la diferencia, aunque su remate se estrelló contra el travesaño.

Con el partido resuelto, Koeman retiró a varios titulares y comenzó a administrar energías de cara al cruce eliminatorio.

Japón y Suecia consiguieron el resultado que necesitaban

En Arlington, Japón y Suecia igualaron después de un primer tiempo equilibrado y con pocas oportunidades claras.

El seleccionado asiático salió con mayor decisión en el complemento y abrió el marcador a los 56 minutos, mediante una excelente acción colectiva.

Ritsu Doan inició la jugada sobre la derecha, combinó con Ayase Ueda y filtró un pase entre los defensores para Daizen Maeda, quien definió ante la salida del arquero.

Suecia respondió seis minutos después. Anthony Elanga recibió cerca del vértice del área y sacó un remate zurdo que superó a la defensa japonesa y se metió junto al ángulo para establecer el 1 a 1.

El conjunto escandinavo estuvo cerca de completar la remontada. Alexander Isak dispuso de dos oportunidades claras, pero el arquero Zion Suzuki respondió con intervenciones decisivas.

En tiempo agregado, Suzuki volvió a salvar a Japón al desviar un cabezazo de Isak contra el travesaño.

El empate dejó conformes a ambos. Japón conservó el segundo puesto y completó la primera fase sin derrotas, mientras que Suecia alcanzó las cuatro unidades necesarias para clasificarse entre los ocho mejores terceros.

Así terminó el Grupo F

1. Países Bajos: 7 puntos, +6 de diferencia de gol

2. Japón: 5 puntos, +4

3. Suecia: 4 puntos, 0

4. Túnez: 0 puntos, -10

Países Bajos enfrentará a Marruecos el próximo lunes, desde las 22:00 de Argentina, por los dieciseisavos de final.

Japón tendrá un desafío aún mayor: se medirá con Brasil ese mismo día, a partir de las 14:00.

Suecia deberá esperar la finalización de la fase de grupos para conocer a su próximo rival, aunque ya tiene asegurada su presencia en la primera ronda eliminatoria.