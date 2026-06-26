Mundial 2026: Paraguay empató con Australia y quedó a la espera de la clasificación

La Albirroja igualó 0 a 0, terminó tercera en el Grupo D con cuatro puntos y depende de los resultados de las zonas restantes para avanzar. Turquía sorprendió 3 a 2 a Estados Unidos, que ya tenía asegurado el primer puesto.

Paraguay igualó 0 a 0 con Australia en Santa Clara y cerró su participación en el Grupo D del Mundial 2026 con cuatro puntos, una cosecha que lo dejó bien posicionado, pero todavía sin la clasificación asegurada a los dieciseisavos de final.

La Albirroja terminó tercera, por detrás de Estados Unidos y Australia, y deberá esperar la definición de las zonas restantes para saber si ingresa entre los ocho mejores terceros del torneo.

El equipo de Gustavo Alfaro necesitaba una victoria para superar a Australia y quedarse con el segundo puesto. El empate favoreció a los Socceroos, que también alcanzaron cuatro unidades, pero finalizaron como escoltas gracias a su mejor diferencia de gol.

Australia asumió la iniciativa durante el primer tiempo y consiguió llevar el partido hacia el campo paraguayo. Jackson Irvine tuvo la primera oportunidad apenas comenzado el encuentro, pero su remate fue contenido por Orlando Gill.

El arquero paraguayo también respondió ante los intentos de Cristian Volpato y Jordan Bos, mientras la Albirroja sufría para recuperar la pelota y acercarse con peligro al área rival.

Paraguay terminó la primera mitad con apenas un remate y demasiada dependencia de las apariciones individuales de Julio Enciso, controlado de cerca por la defensa australiana.

Alfaro modificó el equipo durante el descanso con el ingreso de Mauricio, una variante que le permitió adelantar sus líneas y disputar el encuentro más cerca del arco defendido por Paul Beach.

Enciso comenzó a encontrar espacios durante el complemento y protagonizó las acciones más peligrosas del seleccionado sudamericano. A ocho minutos del final, el delantero ingresó al área y sacó un remate bajo que pasó cerca del palo izquierdo.

Australia también tuvo la posibilidad de quedarse con la victoria. A los 89 minutos, Bos superó a dos defensores e ingresó al área desde la derecha, pero su disparo cruzado salió apenas desviado.

La última oportunidad fue para Paraguay, ya durante el tiempo agregado. Mauricio recibió en el borde del área y remató hacia el centro, donde Beach controló sin dificultades.

En los minutos finales, los dos seleccionados redujeron los riesgos. Australia sabía que el empate le aseguraba el segundo puesto, mientras que Paraguay protegió un punto que todavía puede permitirle continuar en la competencia.

La Albirroja sufrió además la amonestación de Diego Gómez, quien se perderá el próximo partido por acumulación de tarjetas en caso de que el equipo consiga avanzar.

Paraguay cerró la primera fase con una derrota 4 a 1 ante Estados Unidos, una victoria 1 a 0 sobre Turquía y el empate sin goles frente a Australia. Sumó cuatro puntos, convirtió dos goles y recibió cuatro.

Tras el encuentro, Alfaro admitió que el resultado no era el que buscaba su equipo, aunque expresó optimismo sobre las posibilidades de clasificación.

Turquía sorprendió a Estados Unidos

En el otro partido de la zona, Turquía se despidió del Mundial con una victoria 3 a 2 sobre Estados Unidos, conseguida con un gol en la última jugada.

El anfitrión, que realizó nueve modificaciones y ya tenía asegurado el primer puesto, comenzó en ventaja a los 3 minutos mediante Auston Trusty.

Turquía reaccionó y dio vuelta el marcador durante el primer tiempo. Arda Güler consiguió la igualdad a los 10 minutos y Barış Alper Yılmaz estableció el 2 a 1 a los 31.

Sebastian Berhalter empató para Estados Unidos poco después del descanso, pero Kaan Ayhan apareció en el octavo minuto agregado y marcó el gol del triunfo turco.

El encuentro también significó el regreso de Christian Pulisic, quien ingresó a los 58 minutos después de superar la molestia muscular que lo había dejado afuera del partido ante Australia.

La derrota no modificó la posición del seleccionado local, que ya había ganado el grupo y enfrentará a Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final.

Así terminó el Grupo D

1. Estados Unidos: 6 puntos, +4 de diferencia de gol

2. Australia: 4 puntos, 0

3. Paraguay: 4 puntos, -2

4. Turquía: 3 puntos, -2

Australia avanzó como segunda y enfrentará al escolta del Grupo G. Paraguay, en cambio, deberá seguir con atención los partidos restantes: su eventual clasificación y el rival de la siguiente ronda dependerán de la conformación definitiva de la tabla de terceros.