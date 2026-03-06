Paro universitario por una semana: docentes reclaman la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario

Las federaciones docentes definieron un paro nacional que abarcará la semana del lunes 16 al sábado 21 de marzo. El reclamo incluye recomposición salarial, reapertura de paritarias y que se aplique la Ley de Financiamiento Universitario, además de garantizar partidas para el funcionamiento del sistema.

Los docentes de universidades nacionales anunciaron un paro nacional por una semana que se realizará desde el lunes 16 y se extenderá hasta el sábado 21 de marzo, con cese total de actividades de docencia, investigación y tareas de gestión, según lo resuelto por las federaciones del sector.

La medida se definió en el marco de un plan de lucha que viene escalando y que apunta a exigir una recomposición salarial frente a la pérdida de poder adquisitivo, la reapertura de la negociación paritaria y la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, un punto que los gremios plantean como clave para sostener el funcionamiento y la planificación del sistema.

En ese contexto, los sindicatos sostienen que la situación impacta tanto en los salarios como en el normal desarrollo del ciclo lectivo, y advierten que sin un esquema de financiamiento estable —en línea con la normativa vigente— se profundizan los problemas operativos de las universidades, desde servicios básicos hasta condiciones para la investigación y la extensión.

De concretarse el cronograma anunciado, la semana del 16 al 21 quedará marcada por la suspensión de actividades académicas presenciales y virtuales, con alcance nacional y afectación variable según facultades, adhesiones y resoluciones internas de cada casa de estudios.