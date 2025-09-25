Palmeiras 3 – River 1: remontada con doblete del “Flaco” López que sentencia la serie a favor del Verdao 

River se puso en ventaja con Salas a los 8’, pero Vitor Roque empató y López lo definió en el descuento; el Millonario terminó con diez por la expulsión de Acuña.

En el Allianz Parque y por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, Palmeiras venció este miércoles 3–1 a River y avanzó a semifinales con global 5–2. El arranque fue ideal para la visita: Maximiliano Salas marcó a los 8’ y encendió la ilusión.

El local corrigió tras el descanso y lo igualó a los 51’ con Vitor Roque, que apareció dentro del área para el 1–1. River intentó reaccionar, pero el cierre se volvió dramático: a los 87’, Marcos Acuña cometió penal sobre Facundo Torres, vio la segunda amarilla y dejó a su equipo con diez.

De ese tiro desde los doce pasos, José Manuel “Flaco” López convirtió el 2–1 a los 90’+1’ y, ya en el descuento, selló el resultado con un zurdazo desde la frontal a los 90’+4’. Fiesta verde y amarilla en San Pablo y serie resuelta.

River se quedó sin respuestas en el tramo final: el golpe del empate lo descolocó y las dos estocadas de López sentenciaron una serie que había llegado abierta al Allianz Parque. Palmeiras, más entero, administró los momentos y pegó cuando debía.