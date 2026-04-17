Cabalango suma talleres culturales e inclusivos

Entre una variada grilla, la comuna lanza un innovador taller de folklore para personas con discapacidad visual, promoviendo el acceso igualitario a la cultura y generando nuevas oportunidades de participación.

La Comuna de Cabalango continúa consolidando su política cultural con una nutrida oferta de talleres gratuitos destinados a vecinos y vecinas de la localidad, así como también de comunidades aledañas. La iniciativa, enmarcada en el programa “Cabalango Cultural”, propone actividades de lunes a sábado, pensadas para todas las edades, intereses y niveles de experiencia.

Dentro de esta amplia propuesta, se destaca especialmente el lanzamiento de un nuevo taller de folklore orientado a personas con discapacidad visual, una iniciativa que busca promover la inclusión y el acceso igualitario a las expresiones culturales.

“Actualmente existe un taller de folklore tradicional con un grupo variado de edades. Pero para mayo se lanza este proyecto, que consiste en poder enseñar folklore a personas con discapacidad visual. Hay mucho interés de personas no videntes por aprender a bailar”, expresó Carla Bruno, presidenta comunal.

El taller dará inicio el próximo 8 de mayo, se dictará los días viernes a las 17:30 en el Salón de Usos Múltiples de la comuna, y las inscripciones ya se encuentran abiertas al teléfono 351-3295055.

Además de esta propuesta inclusiva, la grilla de talleres culturales incluye: folklore tradicional, iniciación rítmica, yoga, teatro, ritmos latinos, cerámica, cestería china, tejido, estimulación cognitiva, dibujo y pintura, arte, yoga para niños, canto para niños, telar, clases de inglés, danza para niños y adultos, e ilustración infanto-juvenil de cuentos animados. También se ofrecen constelaciones familiares y cursos de coaching.

Desde la comuna se invita a toda la comunidad a sumarse a estos espacios de aprendizaje, encuentro y expresión, que fortalecen el tejido social y promueven el desarrollo cultural local. Para tal fin, se abren las puertas del Salón de Usos Múltiples, un espacio público que se acondiciona según cada taller.

Para más información, se puede consultar en los perfiles oficiales de la Comuna de Cabalango.