Fin de semana con tiempo cambiante en Villa Carlos Paz: sábado más estable y domingo con lluvias probables

El SMN anticipa un fin de semana con dos escenarios distintos en Villa Carlos Paz y Punilla. Este sábado 18 se presenta mayormente estable, con máxima de 23° y apenas chances mínimas de precipitaciones. El domingo 19, en cambio, aparece más inestable, con probabilidad de lluvias de 40–70% en la primera parte del día y una máxima de 23°.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra un cierre de semana con un sábado bastante más amable y un domingo que suma mayores chances de lluvias, sobre todo en el arranque.

Para este viernes 17, el día comienza estable, con 0% de precipitaciones y una temperatura cercana a 18°. Con el correr de las horas, la temperatura subirá hasta una máxima de 25° y aparecerán chances de lluvias en la tarde y la noche, dentro de un rango de 10–40%. El viento será leve, entre 0–2 km/h, 13–22 km/h y 7–12 km/h, según el tramo.

El sábado 18 asoma como la jornada más firme del fin de semana. El SMN marca apenas 0–10% de probabilidad de precipitaciones durante la mañana, la tarde y la noche, con una temperatura que se moverá entre 17° y una máxima de 23°. El viento se mantendrá suave, en torno a 7–12 km/h durante todo el día.

Para el domingo 19, el panorama cambia un poco. En la mañana aparecen lluvias probables, con un rango de 40–70% y una temperatura cercana a 18°. Más tarde, hacia la tarde/noche, la posibilidad baja a 10–40%, mientras la temperatura alcanza una máxima de 23°. En ese tramo también se prevé viento algo más intenso, de 23–31 km/h.

Para tener en cuenta: si buscás el mejor momento del fin de semana para actividades al aire libre, el panorama más favorable aparece el sábado 18. El dato a seguir de cerca queda en el domingo 19, especialmente durante la mañana.