Netflix mostró el cierre de “Cien años de soledad”: cuándo llegan los últimos capítulos

La segunda parte de la adaptación de la novela de Gabriel García Márquez se estrenará el 5 de agosto, con siete episodios. La historia de Macondo y la familia Buendía concluirá el 26 del mismo mes con un capítulo especial de duración cinematográfica.

Netflix difundió un nuevo adelanto de la segunda y última parte de Cien años de soledad, la ambiciosa adaptación audiovisual de la novela de Gabriel García Márquez.

El regreso a Macondo comenzará el 5 de agosto, cuando la plataforma estrenará siete nuevos episodios. Sin embargo, el desenlace no llegará ese mismo día: Netflix reservó para el 26 de agosto un capítulo especial titulado Cien años de soledad, concebido como el gran final de la producción.

De esta manera, la adaptación quedará compuesta por los ocho episodios de la primera parte, siete de la segunda y una entrega final de extensión cercana a la de un largometraje.

La directora colombiana Laura Mora explicó que el equipo llegó a la conclusión de que el desenlace de la novela necesitaba un formato diferente al de un episodio convencional. Según señaló, la intención fue construir un cierre más cinematográfico, emocional y acorde con la magnitud de la obra del escritor colombiano.

El progreso y la decadencia de Macondo

La primera parte, estrenada en diciembre de 2024, mostró la fundación de Macondo, las primeras generaciones de la familia Buendía y el comienzo de las guerras encabezadas por el coronel Aureliano Buendía.

Los nuevos capítulos retomarán la historia después de la firma del armisticio, aunque la paz continuará lejos del pueblo. La llegada de Fernanda del Carpio, el crecimiento de las nuevas generaciones y la apertura de Macondo hacia el mundo marcarán el desarrollo de esta etapa.

Uno de los momentos centrales será la llegada del ferrocarril, que cumplirá el viejo sueño de José Arcadio Buendía de conectar al pueblo con el exterior. Ese progreso abrirá también las puertas a la compañía bananera y a los acontecimientos que precipitarán la decadencia de Macondo.

El adelanto anticipa además episodios ligados a la masacre de los trabajadores bananeros, las lluvias interminables y el avance de la maldición que atraviesa a las distintas generaciones de los Buendía.

Los siete capítulos que llegarán el 5 de agosto llevan por título El armisticio, La reina de Madagascar, Fernanda del Carpio, Había llegado el inocente tren, Fue un once de octubre, Eran más de tres mil y Llovió cuatro años, once meses y dos días.

Un proyecto filmado íntegramente en Colombia

La segunda parte fue dirigida por Laura Mora y Carlos Moreno. Mora quedó también a cargo del episodio especial que cerrará definitivamente la historia.

La producción fue filmada íntegramente en Colombia, en locaciones de los departamentos de Magdalena, Boyacá, Cundinamarca y Tolima, y contó con el respaldo de la familia de García Márquez.

Entre quienes retomarán sus personajes se encuentran Claudio Cataño, como el coronel Aureliano Buendía, y Marleyda Soto, como Úrsula Iguarán. El elenco se completa con Ángela Cano, Emmanuel Restrepo, Estefanía Piñeres, María Adelaida Puerta, Emiliano Pernía, Juanita Molina, Julián Román y Carla Baratta, entre otros.

Publicada en 1967, Cien años de soledad vendió más de 50 millones de ejemplares y fue traducida a más de 40 idiomas. Durante décadas, su complejidad narrativa y el universo del realismo mágico habían mantenido a la novela fuera de las grandes adaptaciones audiovisuales.

Netflix completará ahora ese recorrido con dos fechas: el 5 de agosto, con la segunda parte, y el 26 de agosto, con el episodio especial que llevará a la pantalla el destino final de Macondo y de la familia Buendía.