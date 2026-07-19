Domingo gris y lunes fresco en Villa Carlos Paz, con máximas cercanas a 15°

El cierre del fin de semana tendrá abundante nubosidad y posibilidad de lluvias aisladas. El lunes continuará fresco, con algunos claros y temperaturas similares.

El tiempo mantendrá características invernales durante las próximas horas en Villa Carlos Paz, con cielo cubierto, ambiente fresco y escasa recuperación de la temperatura durante la tarde.

Para lo que queda de este domingo 19, se espera una máxima de entre 14° y 15°, con cielo mayormente nublado. El pronóstico basado en el Servicio Meteorológico Nacional ubica la probabilidad de precipitaciones entre 10% y 40%, mientras que otros modelos contemplan lluvias débiles o chubascos breves y aislados.

Hacia la noche, el termómetro descenderá hasta valores cercanos a 9° o 10°, con viento leve del sector sudeste.

El lunes 20 comenzará frío, con una mínima cercana a 5°, y tendrá una máxima de entre 14° y 15°. Se prevé nubosidad variable, con posibilidad de algunos momentos de sol durante la jornada.

Los modelos presentan una diferencia menor respecto de las precipitaciones del lunes: el panorama oficial no muestra lluvias relevantes, aunque Meteored mantiene una chance de precipitación muy débil, con acumulados mínimos. En principio, no se espera un episodio importante.

La continuidad del ambiente fresco será el rasgo principal de ambas jornadas, sin cambios bruscos y con máximas que apenas rondarán los 15°.