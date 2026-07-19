Villa Carlos Paz, Punilla y Córdoba refuerzan los operativos para la final del Mundial: los detalles

La ciudad restringirá la venta y el consumo de alcohol, prohibirá las pantallas exteriores y suspenderá el transporte urbano desde las 15 horas. Habrá despliegues especiales en el valle y un megaoperativo en la capital provincial. En Buenos Aires, el Obelisco y el Fan Fest de Palermo concentrarán la mayor atención.

Villa Carlos Paz, distintas localidades de Punilla y la ciudad de Córdoba se preparan para una jornada atravesada por la expectativa y por importantes cambios en la circulación, el transporte y la actividad comercial ante la final del Mundial 2026.

Argentina enfrentará a España este domingo desde las 16 horas, en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey. El equipo de Lionel Scaloni buscará defender el título obtenido en Qatar y conquistar la cuarta Copa del Mundo de su historia.

Ante la posibilidad de concentraciones masivas después del encuentro, autoridades municipales, provinciales y policiales diseñaron operativos que incluyen restricciones al expendio de bebidas alcohólicas, cortes de calles, desvíos, suspensión del transporte público y refuerzo de personal de seguridad.

Villa Carlos Paz restringe la venta y el consumo de alcohol

La Municipalidad de Villa Carlos Paz prohibió la venta de bebidas alcohólicas en todos los comercios de la ciudad entre las 17 y las 23 horas.

La medida no alcanzará a bares y restaurantes habilitados, que podrán continuar con el expendio dentro de sus establecimientos.

Durante ese mismo período tampoco estará permitido consumir alcohol en la vía pública. Los comercios alcanzados deberán retirar las bebidas de los exhibidores o colocar las fajas restrictivas correspondientes.

El decreto municipal establece además que los locales comerciales no podrán transmitir el partido mediante pantallas instaladas en el exterior.

Inspectores de las áreas competentes realizarán controles para verificar el cumplimiento de las disposiciones. Las infracciones podrán recibir multas y hasta la clausura del comercio, de acuerdo con el artículo 166 del Código Municipal de Convivencia Ciudadana.

Desde el Ejecutivo solicitaron la colaboración de comerciantes y vecinos para evitar incidentes y favorecer una celebración familiar.

Sin transporte urbano desde las 15

El servicio urbano de pasajeros de Villa Carlos Paz también quedará suspendido desde las 15 horas del domingo.

El esquema será similar al dispuesto para el transporte interurbano provincial: las frecuencias se interrumpirán antes del comienzo del partido y se retomarán con los primeros recorridos programados para el lunes.

La medida busca proteger a choferes y pasajeros, además de evitar daños sobre las unidades durante eventuales concentraciones y festejos.

Por este motivo, quienes necesiten trasladarse durante la tarde o la noche deberán prever medios alternativos y tener en cuenta los posibles cortes que se implementen en el centro.

Operativo reforzado en Punilla Norte

La Departamental Punilla Norte comenzará su dispositivo preventivo este domingo a las 15 horas, con participación de efectivos policiales y unidades especiales.

El despliegue alcanzará los principales lugares de concentración de público en las localidades de su jurisdicción e incorporará más recursos humanos y logísticos que en los encuentros anteriores.

La decisión responde a los incidentes registrados durante algunas de las celebraciones desarrolladas a lo largo del Mundial.

También habrá cortes preventivos y desvíos en distintas arterias para preservar la seguridad vial y facilitar la circulación de peatones.

La Policía coordinará las tareas con los municipios, las áreas de Inspectoría y las guardias locales. Uno de los puntos centrales será el control del cumplimiento de las ordenanzas que regulan la venta y el consumo de alcohol en espacios públicos.

Desde la Departamental pidieron disfrutar de la jornada con responsabilidad y respetar las indicaciones del personal desplegado.

Más de mil efectivos en la ciudad de Córdoba

La capital provincial tendrá el operativo más importante desarrollado durante este Mundial, con la participación de más de mil efectivos pertenecientes a la Policía de Córdoba, Gendarmería Nacional, Policía Federal, Fuerza Policial Antinarcotráfico y áreas municipales.

El despliegue estará concentrado especialmente en el Patio Olmos, la Mujer Urbana y otros puntos que funcionaron como lugares de reunión después de los partidos de Argentina.

Las autoridades estiman que podrían movilizarse entre 200.000 y 250.000 personas, dependiendo del resultado y del desarrollo de la jornada.

El esquema incluirá tres anillos de seguridad alrededor del sector del Patio Olmos y el Buen Pastor. El perímetro exterior llegará hasta Hipólito Yrigoyen y Dámaso Larrañaga, General Paz y Colón, e Illia y Chacabuco.

Además del personal policial, se utilizarán cinco drones, cámaras de videovigilancia, un camión hidrante, ambulancias y un camión sanitario.

Las autoridades reforzaron el dispositivo después de los festejos por el triunfo ante Inglaterra, que dejaron incidentes, agentes heridos y decenas de detenciones. En lo que va del torneo, 34 personas aprehendidas por delitos o contravenciones fueron incorporadas al programa Tribuna Segura.

Córdoba también suspende colectivos y limita el alcohol

El transporte urbano de la ciudad de Córdoba dejará de funcionar desde las 15 horas, luego de un pedido realizado por las empresas prestatarias y los choferes.

Los servicios interurbanos también serán suspendidos a partir de esa hora y volverán a circular con las primeras frecuencias del lunes.

En el perímetro comprendido por el tercer anillo de seguridad estará prohibida la venta de bebidas alcohólicas para consumir fuera de los establecimientos entre las 14 y las 24 horas.

La restricción alcanzará a quioscos, supermercados y otros comercios ubicados dentro del área delimitada.

Fan Fest en Palermo y megaoperativo en el Obelisco

En la Ciudad de Buenos Aires, el Fan Fest oficial funcionará de 12 a 20 horas en Plaza Seeber, en la intersección de las avenidas Del Libertador y Sarmiento.

La final será transmitida desde las 16 en una pantalla gigante y, debido a la convocatoria esperada, se sumará otra pantalla en el Rosedal. El espacio tendrá entrada gratuita, propuestas gastronómicas, actividades infantiles y espectáculos antes y después del encuentro.

El principal operativo de seguridad estará concentrado en el Obelisco y sus alrededores, donde trabajarán más de mil policías de la Ciudad.

El esquema contempla cortes preventivos, vallados, monitoreo con cámaras y drones, helicópteros y un puesto médico avanzado con ambulancias del SAME. También se colocaron protecciones alrededor del monumento ante la posibilidad de una concentración multitudinaria después del partido.

La postal se repetirá en numerosas ciudades del país, donde se prepararon dispositivos especiales ante un encuentro que puede consagrar a Argentina como campeona del mundo por segunda vez consecutiva.