Avanza la transformación de la Ruta 28, un corredor clave para Tanti y Los Gigantes

La obra ejecutada por la Provincia y el municipio busca mejorar la conectividad y la seguridad vial, además de potenciar el acceso turístico hacia uno de los principales escenarios naturales de Córdoba.

La transformación de la Ruta Provincial N.º 28 continúa avanzando como una de las principales obras de infraestructura vial para Tanti y la región.

La intervención es ejecutada conjuntamente por el Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Tanti, con el objetivo de mejorar la conectividad, incrementar la seguridad vial y fortalecer el acceso al Portal de Los Gigantes.

La ruta constituye un corredor estratégico entre el Valle de Punilla y el Valle de Traslasierra, utilizado diariamente por residentes y visitantes.

A lo largo de su recorrido permite acceder a diferentes paisajes y atractivos naturales, entre ellos Los Gigantes, el río Yuspe, Cerro Blanco, miradores y circuitos serranos.

Desde el municipio señalaron que la pavimentación permitirá favorecer el desarrollo turístico y económico de la región, además de mejorar las condiciones de circulación y la integración entre las localidades conectadas por el camino.

La obra también es considerada una herramienta para facilitar un acceso más seguro y ordenado a los espacios naturales ubicados en este sector de las Sierras de Córdoba.

Con el avance de los trabajos, Tanti busca consolidar su posición como principal puerta de ingreso al Portal de Los Gigantes y fortalecer una oferta turística vinculada con la naturaleza durante todo el año.