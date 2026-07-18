Capilla del Monte celebra la 24ª edición de la Fiesta del Tejido Artesanal

La exposición podrá visitarse hasta el 26 de julio en la carpa instalada en Diagonal Buenos Aires y 25 de Mayo. La programación incluye talleres, espectáculos y actividades solidarias.

Capilla del Monte lleva adelante la 24ª edición de la Fiesta del Tejido Artesanal, una propuesta que reúne producciones, técnicas tradicionales, capacitaciones y expresiones culturales durante las vacaciones de invierno.

La exposición se desarrollará hasta el 26 de julio, de 11 a 22, en la carpa ubicada en la esquina de Diagonal Buenos Aires y 25 de Mayo.

El acto oficial de apertura se realizará este sábado 18, a las 17, con la participación de Diego Guzmán, la Academia Vuelo Bajo y la iniciativa solidaria Manos Unidas Tejiendo con Amor, que invita a confeccionar prendas para quienes más lo necesitan.

Talleres y actividades

La programación continuará el lunes 20, a las 14, con un taller de tejido tunecino.

El martes 21, desde las 14, habrá actividades de crochet y yoga para tejedoras.

El miércoles 22, también a las 14, se dictarán talleres de bordado mexicano y crochet con totora.

El jueves 23, a las 14, será el turno del macramé, mientras que el viernes 24, en el mismo horario, se desarrollará una propuesta de hilado.

Ese viernes, desde las 16.30, se presentarán la Orquesta Infantojuvenil del Quebrachal y el Grupo Suyai.

Todas las actividades se realizarán en la carpa de la exposición. Además, quienes recorran la fiesta podrán retirar una bandera argentina en el puesto de la Cámara de Turismo.