Madonna, Shakira, BTS y Justin Bieber encabezarán un histórico show en la final del Mundial

La FIFA realizará este domingo el primer espectáculo musical durante el entretiempo de una final de la Copa del Mundo. La presentación durará 11 minutos y obligará a extender la pausa del partido entre Argentina y España.

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España tendrá este domingo un componente inédito: por primera vez en la historia de la competencia, la FIFA realizará un espectáculo musical durante el entretiempo del partido.

Madonna, Shakira, BTS y Justin Bieber serán los artistas principales de una presentación que se desarrollará en el New York New Jersey Stadium y tendrá una duración prevista de 11 minutos.

El espectáculo contará también con la participación del cantante nigeriano Burna Boy, el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel y el coro infantil PS22 Chorus, que se presentará junto a Coldplay. La organización confirmó además la aparición de personajes de Sesame Street y The Muppets.

La dirección creativa quedó en manos de Chris Martin, líder de Coldplay, quien fue convocado para seleccionar a los artistas y diseñar una propuesta basada en la música, el fútbol y un mensaje de unidad.

Un entretiempo más largo de lo habitual

La actuación musical modificará una de las rutinas tradicionales de los partidos de fútbol. El descanso reglamentario suele durar 15 minutos, pero la necesidad de instalar y retirar el escenario obligará a extender la pausa antes del comienzo del segundo tiempo.

Fuentes vinculadas con la transmisión estimaron que el montaje demandará alrededor de siete minutos y que el desarme podría requerir un tiempo similar. La FIFA no había precisado hasta este sábado cuál será la duración total del entretiempo ni cómo se compatibilizará esa extensión con las reglas habituales de la competencia.

Lo confirmado oficialmente es que el espectáculo en sí tendrá una duración de 11 minutos. La experiencia toma elementos habituales de grandes acontecimientos deportivos estadounidenses, especialmente del show del entretiempo del Super Bowl, pero será la primera vez que se incorpore un formato semejante a una final mundialista.

La decisión también generó críticas entre algunos seguidores del fútbol tradicional, que cuestionaron la comercialización del evento y la alteración de la pausa deportiva. Más allá de esas objeciones, la FIFA apuesta a convertir la definición del torneo en un espectáculo global que trascienda el partido.

Una presentación con finalidad solidaria

El show fue organizado conjuntamente por la FIFA y Global Citizen, con la producción de Live Nation y Done + Dusted. La presentación respaldará al FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa destinada a ampliar el acceso a la educación y a programas de fútbol para niños de comunidades vulnerables.

El fondo tiene como objetivo recaudar USD 100 millones. Según la organización, ya se reunieron más de USD 50 millones, incluidos los aportes de un dólar por cada entrada vendida para los partidos del Mundial.

La presencia de Shakira también reforzará su extensa relación con la Copa del Mundo. La artista colombiana participó en distintas ediciones y convirtió canciones como Waka Waka en temas asociados de manera permanente con el torneo.

BTS, Madonna y Justin Bieber aportarán, por su parte, audiencias de distintas generaciones y mercados musicales. Con esa combinación, la FIFA pretende que el espectáculo sea visto no sólo por los seguidores del fútbol, sino también por millones de espectadores atraídos por una de las formaciones artísticas más ambiciosas reunidas para un evento deportivo.

La presentación ocurrirá en medio de la final entre Argentina y España y convertirá al entretiempo en otro de los grandes acontecimientos de una jornada que definirá al campeón mundial.