El municipio destacó otro fin de semana de “gran movimiento turístico” en Villa Carlos Paz

El balance oficial coincidió con el inicio de las vacaciones en la provincia de Buenos Aires. El gobierno local informó buenos niveles de ocupación y reservas, aunque no difundió estadísticas precisas.

La Municipalidad de Villa Carlos Paz destacó que la ciudad atravesó otro fin de semana de “gran movimiento turístico”, favorecido por el comienzo de las vacaciones de invierno en la provincia de Buenos Aires.

En su balance, el gobierno local señaló que se registraron “muy buenos porcentajes de ocupación y reservas” y sostuvo que Villa Carlos Paz volvió a ubicarse entre los destinos más elegidos del país. Sin embargo, la evaluación positiva fue difundida sin estadísticas precisas sobre los niveles generales de ocupación, la cantidad de visitantes o el movimiento económico generado.

Desde el municipio vincularon la llegada de turistas con la oferta de actividades recreativas, culturales y deportivas, los paseos al aire libre, la gastronomía, el turismo activo y los servicios disponibles durante el receso invernal.

La agenda del fin de semana incluyó propuestas gratuitas junto al lago y nuevas presentaciones del ciclo cultural municipal destinado a vecinos y visitantes.

Øostil se presentó junto al lago

Entre las actividades se destacó la presentación del DJ y productor argentino Øostil, nombre artístico de Antü Coimbra, quien ofreció un formato pop-up en la costanera de Villa Carlos Paz.

La intervención se realizó el viernes 17 de julio, desde las 17, en la intersección de Costanera y Comechingones, a la altura del selfie point, con entrada libre y gratuita y capacidad limitada.

El formato pop-up consiste en una presentación puntual y efímera, preparada especialmente para un espacio y una ocasión determinados. En este caso, la propuesta combinó música electrónica, el atardecer y el lago como escenario natural.

El encuentro fue organizado por la productora La Estación, con el auspicio de la Municipalidad de Villa Carlos Paz. El gobierno local calificó la actividad como “exitosa”, aunque tampoco proporcionó cifras sobre la cantidad de asistentes.

La presentación formó parte de la previa del evento que Øostil encabezó esa misma jornada en La Estación Indoor, en el predio de la Sociedad Rural de Malagueño, donde brindó un extended set acompañado por el DJ Iván Aliaga.

CulturArte Winter continuó con propuestas familiares

La programación invernal también tuvo una nueva actividad de CulturArte Winter, el ciclo impulsado por la Municipalidad de Villa Carlos Paz con propuestas gratuitas de música, danza, circo, teatro y artes visuales.

El viernes, la Escuela Municipal de Circo y el Payaso Lucho se presentaron en el Auditorio Municipal con un espectáculo de humor, juegos y actividades pensado para el público familiar.

El ciclo continuará durante las vacaciones de invierno con nuevas presentaciones en diferentes espacios de la ciudad. El cronograma puede consultarse en la página web municipal y en las redes sociales del área de Cultura.