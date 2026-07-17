Gispert pidió informes por los basurales a cielo abierto del centro norte de Punilla

El legislador del Frente Cívico reclamó precisiones sobre los planes de erradicación, saneamiento y reconversión de estos predios. El reciente incendio en Casa Grande volvió a exponer los riesgos ambientales, sanitarios y de propagación del fuego.

El legislador departamental por Punilla Walter Gispert presentó en la Legislatura de Córdoba un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo provincial para conocer qué políticas, acciones y recursos se destinan a los basurales a cielo abierto ubicados en el corredor centro norte del departamento.

La iniciativa solicita precisiones sobre eventuales planes de erradicación, cierre, saneamiento o reconversión de esos predios, muchos de ellos próximos a zonas urbanas, cursos de agua y sectores de alto valor ambiental y turístico.

El planteo cobró especial relevancia después del reciente incendio registrado en el basural de Casa Grande, que demandó la intervención de bomberos voluntarios y volvió a poner en evidencia los riesgos derivados de la acumulación y combustión de residuos.

“Los incendios en estos predios no solo afectan la calidad del aire y generan emisiones potencialmente perjudiciales para la salud, sino que también pueden convertirse en un factor de propagación del fuego durante las temporadas de mayor riesgo”, señaló Gispert.

El legislador advirtió que este tipo de episodios compromete los ecosistemas y obliga a destinar importantes recursos públicos para controlar sus consecuencias.

Qué información reclama

El proyecto pide que la Provincia informe si existe un plan vigente para intervenir los basurales a cielo abierto de la región.

En caso afirmativo, solicita identificar los predios alcanzados, los plazos previstos, los recursos económicos asignados, las fuentes de financiamiento, los municipios y comunas involucrados y el grado de avance de cada actuación.

También requiere información sobre las inspecciones, relevamientos y estudios de impacto ambiental realizados durante los últimos tres años.

Otro de los puntos apunta a conocer qué medidas se aplican para prevenir incendios y mitigar sus efectos sobre la salud de la población, la calidad del aire, el suelo y las aguas superficiales y subterráneas.

Centros ambientales y tratamiento regional

Gispert consultó además si el Gobierno provincial prevé avanzar en la construcción o ampliación de Centros Ambientales Regionales u otras alternativas destinadas al tratamiento integral de los residuos sólidos urbanos.

El objetivo, sostuvo, debe ser reemplazar definitivamente los basurales a cielo abierto por sistemas sostenidos de gestión y disposición final.

“Lo ocurrido en Casa Grande no puede ser considerado un hecho aislado. Es necesario conocer qué planificación existe y avanzar en soluciones integrales y definitivas”, afirmó.

El legislador remarcó que la gestión de los residuos necesita inversión, continuidad y coordinación entre la Provincia, los municipios y las comunas.

Para Gispert, contar con información precisa permitirá evaluar las acciones en marcha y promover políticas que protejan la salud de las comunidades y el patrimonio natural y turístico de Punilla.