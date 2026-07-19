Mundial 2026: España venció a Argentina en el alargue y se consagró campeona

La Roja ganó 1-0 con un gol de Ferran Torres a los 106 minutos. La Selección jugó el tiempo suplementario con diez futbolistas por la expulsión de Enzo Fernández y no pudo alcanzar el bicampeonato.

España derrotó este domingo por 1-0 a Argentina en la final del Mundial 2026 y conquistó la segunda Copa del Mundo de su historia. Ferran Torres convirtió el único gol a los 106 minutos, durante el primer tiempo del alargue.

El encuentro terminó 0-0 durante los 90 minutos, con una mayor posesión y cantidad de llegadas del seleccionado español. Argentina resistió apoyada en su orden defensivo y en las intervenciones de Emiliano Martínez, pero prácticamente no consiguió generar peligro sobre el arco de Unai Simón.

La situación se complicó sobre el cierre del tiempo reglamentario, cuando Enzo Fernández recibió la segunda tarjeta amarilla por una infracción sobre Pau Cubarsí y dejó a la Selección con diez jugadores para disputar el alargue.

España aprovechó la superioridad numérica y encontró el gol decisivo a los 106 minutos. Ferran Torres apareció dentro del área y venció al Dibu Martínez para quebrar una final cerrada y colocar a La Roja camino al título.

Argentina intentó reaccionar durante los minutos restantes, pero no logró alcanzar el empate. El equipo de Lionel Scaloni quedó así a las puertas de defender la corona obtenida en Qatar 2022 y de conseguir la cuarta estrella.

España volvió a levantar la Copa del Mundo 16 años después de Sudáfrica 2010 y coronó una campaña en la que se mantuvo invicta. Para Argentina quedó el subcampeonato y el cierre de otro torneo en el que volvió a instalarse entre los grandes protagonistas.