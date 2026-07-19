Cuatro accidentes de tránsito en Punilla en poco más de una hora

Los siniestros ocurrieron entre las 7:40 y las 8:50 en Estancia Vieja, Villa Carlos Paz, Tanti y Bialet Massé. Una mujer sufrió politraumatismo leve, aunque no necesitó ser trasladada.

Cuatro accidentes de tránsito se registraron durante la mañana en distintas localidades del valle de Punilla, en un lapso de poco más de una hora. Tres de los episodios dejaron únicamente daños materiales, mientras que una mujer fue asistida por un politraumatismo leve y no requirió traslado.

Choque sobre la ruta 38

El primer siniestro ocurrió alrededor de las 7:40 sobre la ruta 38, a la altura de Estancia Vieja, donde colisionaron un Chevrolet Cruze, conducido por un hombre de 28 años, y un Volkswagen Gol Power, manejado por otro de 36.

No se registraron personas lesionadas y ambos conductores intercambiaron los datos de sus respectivos seguros.

Perdió el control y chocó contra un árbol en Villa Carlos Paz

A las 8:20, un joven de 26 años perdió el control de un Ford Focus y chocó lateralmente contra un árbol en calle Asunción, en Villa Carlos Paz.

El conductor resultó ileso y el vehículo sufrió daños materiales.

Reventó un neumático y chocó contra una piedra en Tanti

Veinte minutos después, alrededor de las 8:40, una Ford S10 sufrió el reventón de uno de sus neumáticos sobre la ruta 28, a la altura del kilómetro 757, en barrio La Loma, de Tanti.

La camioneta, conducida por un hombre de 40 años, terminó impactando contra una piedra. El conductor se encontraba en buen estado de salud y solo se reportaron daños materiales.

Una mujer sufrió politraumatismo leve en Bialet Massé

El último accidente ocurrió a las 8:50 en la intersección de Juan B. Bustos y Los Chañares, en barrio Balcón del Lago 2, de Bialet Massé.

Una mujer de 50 años, que conducía una Fiat Fiorino, chocó contra un árbol. Según manifestó, se habría quedado dormida mientras circulaba.

Una ambulancia asistió a la conductora y le diagnosticó politraumatismo leve, aunque determinó que no era necesario su traslado a un centro de salud.

En todos los procedimientos intervino personal policial. Las autoridades recomendaron circular con precaución y respetar las velocidades permitidas, especialmente durante los horarios de mayor circulación.