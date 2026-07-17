Villa Carlos Paz restringe la venta de alcohol y el uso de pantallas exteriores durante la final de la Copa del Mundo

La medida regirá de 17 a 23 en todos los comercios, con excepción de bares y restaurantes. También estará prohibido consumir bebidas alcohólicas en la vía pública y transmitir el partido en pantallas exteriores.

La Municipalidad de Villa Carlos Paz dispuso una serie de restricciones para la jornada de la final de la Copa del Mundo, con el objetivo de preservar la seguridad y el bienestar de las familias.

Entre las 17 y las 23 estará prohibida la venta de bebidas alcohólicas en todos los comercios de la ciudad, con excepción de bares y restaurantes.

Durante ese mismo período tampoco estará permitido el consumo de alcohol en la vía pública.

Los establecimientos alcanzados por la medida deberán colocar las fajas restrictivas correspondientes o retirar las bebidas alcohólicas de sus exhibidores mientras permanezca vigente la prohibición.

El decreto municipal establece además que los locales comerciales no podrán transmitir el partido de la Selección Argentina mediante pantallas instaladas en el exterior.

Las áreas municipales competentes realizarán controles para verificar el cumplimiento de las disposiciones.

Las infracciones podrán ser sancionadas de acuerdo con el artículo 166 del Código Municipal de Convivencia Ciudadana, que contempla multas y la posible clausura del comercio.

Desde el municipio solicitaron la colaboración de comerciantes y vecinos para contribuir al desarrollo de una jornada segura y ordenada.