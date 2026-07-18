Buenos Aires y CABA inician sus vacaciones y Córdoba se prepara para el tramo clave del invierno

El receso escolar comenzará este lunes 20 en los dos principales mercados emisores de turistas hacia Córdoba. Aunque las clases se retoman en la provincia, Villa Carlos Paz y los destinos de Punilla mantendrán durante las próximas dos semanas su agenda de actividades y propuestas para recibir visitantes.

Las vacaciones de invierno ingresarán este lunes en una nueva etapa con el comienzo del receso escolar en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dos mercados centrales para la actividad turística de Córdoba y, especialmente, para destinos como Villa Carlos Paz y el valle de Punilla.

En ambos distritos, el descanso se extenderá desde el lunes 20 hasta el viernes 31 de julio. En la misma fecha también iniciarán sus vacaciones Chaco y Santiago del Estero, completando el calendario escalonado establecido para las distintas jurisdicciones del país.

La nueva etapa genera expectativas en el sector turístico cordobés, después de un primer tramo de julio impulsado por el receso en la propia provincia, el fin de semana largo por el Día de la Independencia y el movimiento de visitantes procedentes de otros distritos.

Aunque los estudiantes cordobeses finalizaron sus vacaciones este viernes 17 y retomarán las clases, la actividad turística continuará durante las próximas semanas con la llegada del mercado bonaerense y porteño.

La propia Agencia Córdoba Turismo identificó a Buenos Aires y CABA como los principales mercados emisores de visitantes hacia la provincia y sostuvo que el esquema escalonado permite sostener el movimiento durante todo el mes.

Villa Carlos Paz mantiene su propuesta invernal

En Villa Carlos Paz, el cierre del receso escolar provincial no significará el final de la temporada. La ciudad mantendrá durante la segunda quincena su cartelera teatral, las ferias de artesanos y emprendedores, los paseos tradicionales y una programación especial de actividades culturales, deportivas y recreativas.

Durante todo julio continuarán la feria de artesanos de las calles Alem y Las Heras, el Mercado de Microemprendedores de la Costanera y la feria de emprendedores de la Galería Cultural del Puente Uruguay.

La agenda para los próximos días incluye nuevas jornadas del ciclo Aventura VCP, ascensos nocturnos al cerro de la Cruz, trekking y senderismo urbano.

Entre el jueves 23 y el domingo 26 de julio, el Estadio Arena será además sede del Campeonato Centro República de Judo. Para el sábado 25 también está prevista una nueva edición del torneo internacional de artes marciales mixtas Bestia Fighting Championship.

Estas propuestas se suman a los espectáculos teatrales, la gastronomía, los paseos por la Costanera, los atractivos naturales y la oferta de localidades cercanas, que permiten presentar a Villa Carlos Paz como punto de partida para recorrer distintos sectores de Punilla.

Una agenda extendida en toda la provincia

Córdoba preparó para julio una programación distribuida entre sus distintos valles turísticos, con festivales, actividades gastronómicas, deportes, espectáculos, ferias, experiencias de naturaleza y propuestas para familias.

La agenda provincial incluye caminatas guiadas, cabalgatas, cicloturismo, astroturismo, teatro, cine y presentaciones musicales. El objetivo es que el calendario acompañe las diferentes fechas del receso escolar y permita sostener la llegada de visitantes durante todo el mes.

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, destacó que la provincia cuenta con alternativas para distintos públicos y señaló que la intención es que quienes lleguen encuentren motivos para extender su estadía o regresar.

También continúan hasta el 31 de julio los beneficios anunciados mediante Tarjeta Cordobesa, con descuentos y financiación en gastronomía, alojamientos, paquetes turísticos, excursiones, transporte y espectáculos.

Con el comienzo de las vacaciones en Buenos Aires y CABA, la temporada invernal abre así uno de sus tramos decisivos. Villa Carlos Paz, Punilla y el resto de los destinos cordobeses buscarán sostener el movimiento registrado durante la primera mitad de julio y prolongar la actividad turística hasta el cierre del mes.