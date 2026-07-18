Cabalango extendió hasta el 10 de agosto el concurso para diseñar su bandera oficial

La convocatoria continúa abierta a vecinos, instituciones y escuelas. Las propuestas deberán ser originales, realizarse a mano y presentarse de manera anónima en dos sobres cerrados.

La Comuna de Cabalango extendió hasta el lunes 10 de agosto el plazo para participar del concurso destinado a crear la futura Bandera Oficial de la localidad.

La iniciativa se desarrolla en el marco del programa Nuestra Bandera, impulsado por la Vicegobernación y la Legislatura de Córdoba, y busca contar con un símbolo que represente la identidad, la historia, la cultura y los valores de la comunidad.

La convocatoria continúa abierta a vecinos, instituciones y establecimientos educativos. Las propuestas serán recibidas en la sede comunal, ubicada en El Vergel sin número.

El diseño seleccionado se convertirá en la bandera oficial de Cabalango y estará presente en actos públicos y protocolares de la Comuna. El proceso de elección contemplará la evaluación de un jurado y una instancia de participación ciudadana mediante votación pública y urna física.

Requisitos del diseño

La propuesta deberá ser original, inédita y representativa, tanto desde el punto de vista gráfico como artístico.

El diseño tendrá que realizarse en una hoja blanca tamaño A4 horizontal, mediante un bosquejo a mano. Se podrán utilizar lápices, acuarelas, óleos, acrílicos u otros materiales de dibujo artístico, pero no estará permitida la técnica de collage.

La bandera deberá ser sencilla, clara y distintiva, con las figuras ubicadas en el centro. No podrá contener letras, leyendas, cifras, emblemas, logotipos, escudos ni otras insignias.

Podrá utilizar un máximo de cuatro colores, que deberán ser básicos, claramente distinguibles y contrastar entre sí.

Tampoco se admitirán emblemas o símbolos que hagan referencia a cuestiones políticas, religiosas o discriminatorias.

Evaluación de las propuestas

El jurado tendrá en cuenta la creatividad, la originalidad y el valor estético de cada trabajo, además del mensaje y el significado de la propuesta.

También se evaluarán su simplicidad y su capacidad para representar a Cabalango y a su comunidad.

Presentación en dos sobres

Cada trabajo deberá entregarse de manera anónima en dos sobres blancos de tamaño carta, perfectamente cerrados. En el exterior no podrán figurar datos personales.

En el Sobre N.º 1 deberá colocarse únicamente el seudónimo del autor y la inscripción “Sobre N.º 1”. En su interior se incluirá una hoja A4 con el nombre y apellido del participante, DNI, fecha de nacimiento, domicilio, teléfono y seudónimo.

Este sobre solamente será abierto en caso de que la propuesta resulte elegida.

En el Sobre N.º 2 deberá escribirse únicamente el seudónimo y la inscripción “Sobre N.º 2”. En su interior se colocará el diseño de la bandera en una hoja blanca A4, con el seudónimo en el reverso.

También deberá incorporarse otra hoja con la fundamentación del proyecto y una explicación sobre el significado de sus formas, elementos y colores.

La Comuna advirtió que los participantes que revelen sus datos personales en el exterior de alguno de los sobres quedarán descalificados.

Las bases completas del concurso se encuentran establecidas en la Resolución N.º 023/2026.