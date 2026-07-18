Villa Carlos Paz: sábado fresco y domingo con descenso y chances de lluvia

El sábado tendrá una máxima de entre 17° y 18°, con nubosidad variable y posibilidad de alguna precipitación aislada. El domingo estará más frío, con una máxima cercana a 15° y mayores chances de chubascos breves durante la mañana.

El fin de semana continuará con ambiente fresco en Villa Carlos Paz, aunque el cambio más marcado se producirá durante el domingo, cuando bajará la temperatura y aumentará la posibilidad de precipitaciones.

Para este sábado 18, los pronósticos ubican la temperatura mínima entre 7° y 9°, mientras que la máxima rondará entre 17° y 18°. Se espera una jornada con alternancia de nubes y algunos momentos de sol, acompañada por viento leve a moderado del sur o sudeste.

Meteored contempla la posibilidad de alguna lluvia débil durante la tarde, mientras que otros modelos mantienen una probabilidad más baja. Por eso, el panorama se presenta variable, pero sin indicios de precipitaciones generalizadas o prolongadas.

El domingo 19 comenzará con una mínima cercana a 6° y tendrá una máxima de alrededor de 15°. El cielo permanecerá mayormente nublado y aumentarán las chances de chubascos breves, principalmente durante la mañana.

La diferencia principal entre ambas jornadas estará en la temperatura: el domingo será más frío y tendrá condiciones algo más propicias para precipitaciones, aunque por ahora se prevén fenómenos débiles y aislados.