Iosa destacó las sendas albicelestes de Monte Maíz y volvió a impulsar “Campeatones” en Villa Carlos Paz

El dirigente visitó la localidad junto con el concejal Fernando Revello y sostuvo que la experiencia demuestra que la propuesta puede aplicarse en la ciudad. El proyecto busca combinar identidad nacional, homenaje deportivo y concientización vial.

La incorporación de sendas peatonales pintadas de celeste y blanco en Monte Maíz volvió a poner en discusión la posibilidad de implementar una intervención similar en Villa Carlos Paz.

El médico y dirigente Emilio Iosa, impulsor del proyecto “Campeatones”, visitó la localidad del sudeste cordobés junto con el concejal Fernando Revello y celebró la iniciativa desarrollada por el municipio que conduce Luis Trotte.

“Queremos felicitar al intendente por haber llevado adelante esta propuesta y agradecerle la invitación para conocerla personalmente. Es una enorme satisfacción ver que una idea como Campeatones ya es una realidad en otra ciudad cordobesa”, expresó.

Para Iosa, la experiencia constituye una demostración concreta de que Villa Carlos Paz también podría avanzar con una propuesta de estas características.

Identidad y seguridad vial

El proyecto “Campeatones” fue presentado para su exposición mediante la Banca del Ciudadano del Concejo de Representantes.

La iniciativa propone intervenir sendas peatonales con los colores argentinos y vincularlas con homenajes a deportistas nacionales que alcanzaron campeonatos mundiales en diferentes disciplinas.

En Villa Carlos Paz, uno de los nombres propuestos es el del excampeón mundial de boxeo Santos “Falucho” Laciar, radicado desde hace años en la ciudad.

Iosa sostiene que la propuesta no tiene únicamente un propósito estético, sino que también pretende aumentar la visibilidad de los cruces y reforzar el respeto hacia quienes se desplazan a pie.

“Campeatones busca homenajear a nuestros campeones, fortalecer la identidad nacional y, sobre todo, mejorar la seguridad vial”, señaló.

El dirigente afirmó que las demarcaciones con diseños distintivos pueden captar con mayor facilidad la atención de los conductores. Esa consideración forma parte de los fundamentos de su proyecto y deberá ser analizada técnicamente si la iniciativa avanza en el ámbito legislativo local.

La experiencia de Monte Maíz

El intendente Luis Trotte explicó que la intervención realizada en su localidad apunta a reunir seguridad, identidad y sentido de pertenencia.

“Las sendas peatonales son mucho más que una demarcación vial. También pueden transmitir valores, generar orgullo por nuestros colores y contribuir a que conductores y peatones les presten mayor atención”, sostuvo.

Además, consideró que la incorporación de creatividad en los espacios públicos puede favorecer el compromiso de la comunidad con su cuidado.

Iosa valoró la decisión de Monte Maíz y planteó que Villa Carlos Paz, por su condición de ciudad turística, debería sumar propuestas capaces de mejorar el entorno urbano y generar nuevos puntos de interés.

“No se trata solamente de pintar una senda. Se trata de generar espacios públicos más seguros, más atractivos y con un fuerte contenido simbólico”, expresó.

Un impulso para el debate local

El proyecto ya había generado repercusión luego de que Iosa solicitara formalmente utilizar la Banca del Ciudadano para presentarlo ante el Concejo.

La experiencia cordobesa suma ahora un antecedente cercano para la discusión, aunque cualquier aplicación local deberá definir ubicaciones, materiales, criterios técnicos y compatibilidad con la normativa vial.

“Cuando una buena idea funciona en otra ciudad, lo inteligente es aprender de esa experiencia y adaptarla. Espero que lo de Monte Maíz sirva para que Villa Carlos Paz avance finalmente con Campeatones”, concluyó Iosa.