Manuel Calvo asume la Jefatura de Gabinete de Córdoba

El gobernador Martín Llaryora dispuso una reorganización de la estructura provincial. Gustavo Brandán quedará al frente de la Secretaría General de Gobierno y Gabriel Frizza será el nuevo ministro de Cooperativas y Mutuales.

El gobernador Martín Llaryora resolvió reorganizar la estructura del Gobierno de Córdoba y designó al actual ministro de Gobierno, Manuel Calvo, como nuevo jefe de Gabinete.

La decisión fue fundamentada en las mayores responsabilidades que, según indicó la Provincia, debieron asumir los gobiernos subnacionales dentro del actual contexto nacional.

Calvo tendrá bajo su órbita las secretarías General de Gobierno, de Hábitat y Desarrollo Emprendedor, y General de la Gobernación.

La nueva Jefatura de Gabinete concentrará así la coordinación de áreas centrales de la administración provincial, con Calvo como uno de los principales articuladores políticos y de gestión del Gobierno cordobés.

Nuevas designaciones

La Secretaría General de Gobierno quedará a cargo de Gustavo Brandán, quien hasta ahora se desempeñaba como ministro de Cooperativas y Mutuales.

En tanto, Laura Jure continuará al frente de la Secretaría de Hábitat y Desarrollo Emprendedor, mientras que David Consalvi permanecerá como secretario General de la Gobernación.

El Ministerio de Cooperativas y Mutuales será conducido por Gabriel Frizza, quien reemplazará a Brandán dentro de esa cartera.

La reorganización incluye además una definición pendiente: durante los próximos días será designado el nuevo ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.

Actualmente, esa área se encuentra bajo la responsabilidad del ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso.

Con los cambios, Llaryora busca adaptar la estructura gubernamental y fortalecer la coordinación entre las distintas áreas encargadas de la gestión política, territorial, habitacional y productiva de la Provincia.