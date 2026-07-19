La CGT vuelve a las calles el miércoles junto a las CTA, la UTEP y los jubilados

Las centrales sindicales y los movimientos sociales se movilizarán el miércoles 22 de julio frente al Congreso. La protesta abrirá un cronograma escalonado de acciones contra el rumbo económico del Gobierno, mientras un nuevo paro general continúa en evaluación y sin fecha definida.

La Confederación General del Trabajo (CGT) retomará esta semana su plan de protestas contra el gobierno de Javier Milei con una movilización junto a las dos vertientes de la CTA, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y organizaciones de jubilados.

La convocatoria será el miércoles 22 de julio frente al Congreso y tendrá como eje la defensa del sistema previsional, los haberes jubilatorios y los ingresos de los adultos mayores. La concentración fue anunciada para las 15 horas en la intersección de avenida Rivadavia y Rodríguez Peña, en la Ciudad de Buenos Aires.

Bajo la consigna “La seguridad social es un derecho”, las organizaciones buscarán mostrar una imagen conjunta después de las reuniones mantenidas durante las últimas semanas para coordinar una nueva etapa de reclamos.

La movilización será la primera acción de un esquema acordado entre la CGT, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y la UTEP, que pretende sostener la protesta sindical y social durante el segundo semestre.

Un cronograma de protestas

La segunda convocatoria será el 7 de agosto, durante la tradicional marcha de San Cayetano, una jornada históricamente vinculada con los reclamos por trabajo, salarios y condiciones de vida.

También está prevista una protesta para el día en que el Gobierno convoque al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, aunque esa reunión todavía no tiene fecha oficial.

Durante la tercera semana de agosto, las centrales sindicales y los movimientos sociales planean movilizarse frente al Ministerio de Economía para expresar su rechazo a la política económica nacional.

Los organizadores cuestionan la pérdida del poder adquisitivo, la situación del empleo, las políticas previsionales y las reformas impulsadas por la administración de Milei. La incorporación de la UTEP también suma al reclamo la situación de los trabajadores informales y de la economía popular.

El paro general sigue sin fecha

La posibilidad de convocar a una nueva huelga nacional volvió a aparecer en las conversaciones entre las centrales, pero la conducción de la CGT resolvió por ahora no establecer una fecha.

La estrategia inmediata estará centrada en movilizaciones escalonadas y acciones conjuntas, con la intención de ampliar la participación gremial y social antes de definir una medida de mayor alcance.

La CGT también analiza solicitar una reunión con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con quien algunos dirigentes mantienen canales de diálogo abiertos desde la discusión de la reforma laboral.

El regreso coordinado de la CGT, las CTA y la UTEP marcará así una nueva etapa de la protesta contra el Gobierno. El primer objetivo será acompañar el reclamo de los jubilados, aunque el cronograma anticipa que la presión sindical continuará durante agosto y podría profundizarse en los meses siguientes.