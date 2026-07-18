Se incendió una pollería de barrio José Muñoz: no hubo heridos

El fuego se inició durante la noche del viernes en un local ubicado sobre avenida Cárcano. Los bomberos lograron contener las llamas antes de que se propagaran.

Un incendio se registró alrededor de las 22:30 del viernes en una pollería ubicada sobre avenida Cárcano, en barrio José Muñoz, de Villa Carlos Paz. El fuego fue controlado por los bomberos y no se registraron personas heridas.

Personal policial acudió al lugar tras recibir una alerta de la Central y entrevistó a un empleado del comercio.

Según relató el trabajador, el foco se habría originado cuando encendió el asador y la grasa acumulada en la parrilla tomó fuego. Posteriormente, las llamas alcanzaron varias cajas que se encontraban junto al sector.

En el lugar trabajaron los Bomberos Voluntarios de Villa Carlos Paz, quienes sofocaron el incendio y evitaron que se extendiera al resto del local.

También intervino un servicio de emergencias, que realizó un control clínico al empleado. El hombre se encontraba en buen estado de salud y no fue necesario trasladarlo a un centro médico.