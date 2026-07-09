Adiós a Bonnie Tyler, la cantante que convirtió “Total Eclipse of the Heart” en un himno global

La cantante galesa falleció en un hospital de Portugal, donde permanecía internada tras una intervención intestinal de urgencia. Con su inconfundible registro rasposo, dejó algunas de las canciones más reconocidas del pop y el rock de los años 80.

La cantante británica Bonnie Tyler, reconocida mundialmente por éxitos como Total Eclipse of the Heart, It’s a Heartache y Holding Out for a Hero, murió a los 75 años.

El fallecimiento se produjo durante la noche del miércoles 8 de julio en un hospital de Portugal y fue comunicado este jueves por su familia y su equipo de trabajo. Según la información difundida, la artista murió de manera inesperada como consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada.

Tyler había sido internada en mayo en la ciudad portuguesa de Faro, donde tenía una residencia, para someterse a una cirugía intestinal de urgencia. Durante su recuperación fue inducida a un coma y, aunque en junio había recuperado la conciencia, continuaba en terapia intensiva y en estado delicado.

Una voz que marcó una época

Nacida como Gaynor Hopkins el 8 de junio de 1951 en Gales, comenzó su carrera durante la década de 1970 y alcanzó una primera repercusión internacional con Lost in France e It’s a Heartache.

Su característica voz ronca, que terminó convirtiéndose en su principal sello artístico, quedó asociada a una intervención realizada en sus cuerdas vocales durante los primeros años de su carrera. A comienzos de los años 80 inició una decisiva colaboración con el compositor y productor Jim Steinman, conocido por su trabajo junto a Meat Loaf.

De esa sociedad nació Total Eclipse of the Heart, publicada en 1983 y convertida en el mayor éxito de su trayectoria. La canción llegó al primer puesto de los rankings en Estados Unidos y el Reino Unido, recibió una nominación a los premios Grammy y se mantuvo vigente durante décadas en películas, series, publicidades y nuevas versiones.

Un año después lanzó Holding Out for a Hero, incluida en la banda sonora de la película Footloose, otro de los temas que consolidaron su lugar entre las figuras emblemáticas del pop-rock de los años 80.

A lo largo de su carrera publicó 18 discos de estudio, realizó giras internacionales y colaboró con músicos como Mike Oldfield, Rick Wakeman y Rod Stewart. En 2013 representó al Reino Unido en el Festival de Eurovisión y posteriormente fue distinguida como Miembro de la Orden del Imperio Británico por su aporte a la música.

Su actividad continuó hasta los últimos años, tanto en los escenarios como en nuevas grabaciones. Su repertorio, atravesado por las grandes baladas, la intensidad interpretativa y una voz inmediatamente reconocible, dejó una huella duradera en distintas generaciones.