A 32 años del atentado a la AMIA, renovaron el reclamo de justicia y exigieron acelerar el juicio

La conmemoración se realizó este viernes frente a la sede de la mutual, con la presencia de Javier Milei. Las autoridades de la institución cuestionaron la falta de avances y reclamaron una definición urgente sobre el juicio en ausencia contra los acusados iraníes.

A 32 años del atentado contra la AMIA, familiares de las víctimas, autoridades de la comunidad judía y representantes políticos volvieron a reunirse frente a la sede de Pasteur 633 para mantener viva la memoria de las 85 personas asesinadas y renovar el reclamo de justicia.

El acto central se realizó este viernes, un día antes del aniversario, debido a que este año el 18 de julio coincidió con el descanso del Shabat. La ceremonia comenzó a las 9.53, la hora exacta en la que una bomba destruyó el edificio de la mutual en 1994 y dejó además más de 300 personas heridas.

Bajo el lema “Hoy no podemos perder la memoria”, los presentes sostuvieron fotografías con los rostros de las víctimas y acompañaron el tradicional sonido de la sirena.

El presidente Javier Milei participó del homenaje acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y otros integrantes del Gobierno nacional.

Un fuerte reclamo a la Justicia

El presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza, concentró su discurso en la demora judicial y advirtió que durante el último año no se produjeron novedades relevantes en la investigación.

“Es como si estuviese detenida, adormecida o cajoneada”, expresó al referirse al estado de la causa. También sostuvo que las víctimas y sus familiares no pueden seguir atrapados en “laberintos burocráticos” y exigió que se resuelva con urgencia la validez del juicio en ausencia.

El reclamo estuvo dirigido especialmente a la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, que debe pronunciarse sobre la constitucionalidad del mecanismo que permitiría juzgar a los imputados que permanecen fuera del alcance de la Justicia argentina.

Mientras se pronunciaba el discurso, entre el público volvieron a escucharse pedidos de “justicia” y recordatorios de los 32 años de impunidad.

La Justicia aceleró una definición

Horas después del acto, la Cámara de Casación completó la integración del tribunal que deberá intervenir en el expediente.

El juez Carlos Mahiques fue sorteado para sumarse a la sala y se fijó una audiencia para el 10 de septiembre. Después de esa instancia, los magistrados deberán resolver si el juicio en ausencia puede avanzar en la causa AMIA.

El régimen fue aprobado por el Congreso en 2025 y permite continuar determinados procesos por terrorismo y crímenes internacionales cuando los acusados fueron declarados rebeldes, conocen la existencia de la causa y los intentos para lograr su comparecencia o extradición resultaron infructuosos.

La Unidad Fiscal AMIA solicitó su aplicación para juzgar a ciudadanos iraníes imputados por el atentado y sobre quienes pesan órdenes de captura internacional.

Más de tres décadas sin condenas por el ataque

La Justicia argentina determinó que el atentado fue un crimen de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible. También atribuyó su planificación a funcionarios del régimen iraní y su ejecución a integrantes de Hezbollah.

Sin embargo, a más de tres décadas del ataque terrorista más grave cometido en territorio argentino, la causa principal continúa sin condenas contra sus responsables intelectuales y materiales.

El nuevo aniversario volvió a exponer esa deuda. Entre homenajes, fotografías y nombres, la ceremonia estuvo atravesada por un reclamo que se repite desde 1994: memoria para las víctimas y justicia efectiva para sus familiares.