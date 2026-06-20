Mundial 2026: Paraguay resistió con diez, venció a Turquía y sigue con vida

La Albirroja ganó 1 a 0 con un gol de Matías Galarza a los 64 segundos, el más rápido del torneo. Jugó todo el segundo tiempo con un futbolista menos por la expulsión de Miguel Almirón.

Paraguay consiguió una victoria heroica en el Mundial 2026 al derrotar 1 a 0 a Turquía, en la noche del viernes, por la segunda fecha del Grupo D.

La Albirroja necesitaba recuperarse después de la dura caída 4 a 1 ante Estados Unidos y encontró el gol prácticamente desde el vestuario. Apenas habían transcurrido 64 segundos cuando Matías Galarza recibió una asistencia de Julio Enciso y sacó un potente remate bajo desde afuera del área para marcar el 1 a 0.

El tanto fue el más rápido de esta edición del Mundial y superó el registro que había establecido horas antes el marroquí Ismael Saibari, quien convirtió a los 71 segundos frente a Escocia.

La ventaja temprana modificó el desarrollo. Turquía tomó el control de la pelota y obligó a Paraguay a retroceder, mientras el equipo dirigido por Gustavo Alfaro apostó por el orden defensivo y las salidas rápidas.

El partido tuvo un giro inesperado en el tiempo de descuento del primer tiempo. Miguel Almirón fue expulsado tras una discusión con Mert Müldür, en una decisión confirmada por el VAR.

El mediocampista paraguayo recibió la tarjeta roja por cubrirse la boca durante el intercambio, en la primera aplicación en este Mundial de la nueva norma que busca evitar que los futbolistas oculten lo que dicen durante confrontaciones dentro del campo.

Con diez jugadores, Paraguay afrontó todo el complemento defendiendo la mínima diferencia. Turquía dominó ampliamente la posesión, acumuló remates y lanzó numerosos centros sobre el área, pero no logró quebrar la resistencia sudamericana.

El seleccionado europeo tuvo su oportunidad más clara con un remate que se estrelló en el travesaño. También generó varias situaciones desde afuera del área, aunque encontró una defensa paraguaya firme y solidaria.

Orlando Gill fue uno de los puntos altos de la última línea, mientras Roberto Fernández respondió cuando fue exigido. Enciso también realizó un esfuerzo importante para sostener la pelota y darle aire al equipo, pese a arrastrar molestias físicas.

Paraguay resistió hasta el final y celebró una victoria que lo mantiene con posibilidades de avanzar a la fase eliminatoria. Turquía, en cambio, sufrió su segunda derrota consecutiva y quedó eliminada con una jornada todavía por disputar.

Con este resultado, Estados Unidos lidera el Grupo D con seis puntos y ya tiene asegurado el primer lugar. Australia y Paraguay suman tres unidades, aunque el seleccionado oceánico ocupa la segunda posición por diferencia de gol. Turquía permanece sin puntos.

En la última fecha, Paraguay enfrentará a Australia el próximo jueves, a las 23:00 de Argentina, en un duelo directo por la clasificación. A la misma hora, Turquía cerrará su participación ante Estados Unidos.