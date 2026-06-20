Mundial 2026: Marruecos venció a Escocia y quedó cerca de la clasificación

El seleccionado africano ganó 1 a 0 en Boston con el gol más rápido del torneo, convertido por Ismael Saibari a los 71 segundos. Escocia reaccionó en el complemento, pero no pudo rescatar el empate.

Marruecos derrotó 1 a 0 a Escocia, este viernes, en Boston, y dio un paso importante hacia la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El encuentro quedó condicionado prácticamente desde el comienzo. Apenas habían transcurrido 71 segundos cuando Brahim Díaz filtró un pase preciso para Ismael Saibari, quien atacó el espacio y definió con potencia para marcar el único gol del partido.

El tanto se convirtió en el más rápido de lo que va del Mundial y confirmó el gran inicio de Saibari, que también había convertido en el empate 1 a 1 ante Brasil. El mediocampista del PSV anotó así los dos goles de Marruecos en el torneo.

Después de la ventaja, el equipo africano controló el desarrollo con un juego dinámico, mucha circulación y superioridad en el mediocampo. Ayyoub Bouaddi, Azzedine Ounahi y Saibari manejaron los tiempos ante una Escocia que tuvo dificultades para recuperar la pelota y acercarse al arco de Yassine Bounou.

Marruecos generó oportunidades para ampliar la diferencia, pero volvió a mostrar falta de eficacia en los últimos metros. El arquero Angus Gunn sostuvo a Escocia con varias intervenciones y evitó que el partido quedara definido antes del descanso.

En el complemento, el equipo dirigido por Steve Clarke adelantó sus líneas y mejoró con Scott McTominay en una posición más ofensiva. Escocia disputó el partido más cerca del área marroquí, aunque siguió sin encontrar claridad para convertir.

La principal polémica llegó por una caída de McTominay dentro del área tras un cruce de Neil El Aynaoui. Los escoceses reclamaron penal, pero el árbitro dejó continuar y el VAR decidió no intervenir.

En el tramo final, Marruecos volvió a encontrar espacios y estuvo cerca del segundo, pero Gunn mantuvo la diferencia mínima. Escocia empujó hasta el cierre, aunque no consiguió generar una ocasión suficientemente clara para alcanzar el empate.

Con este triunfo, Marruecos llegó a cuatro puntos y quedó segundo en el Grupo C, detrás de Brasil por diferencia de gol. Escocia se mantiene con tres unidades, mientras que Haití todavía no sumó.

En la última fecha, Marruecos enfrentará a Haití el próximo miércoles, a las 19:00 de Argentina. A la misma hora, Escocia jugará ante Brasil y buscará sostener sus posibilidades de clasificación.