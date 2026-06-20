Mundial 2026: Brasil goleó a Haití y quedó como líder del Grupo C

La Verdeamarela se impuso 3 a 0 en Filadelfia, con un doblete de Matheus Cunha y otro gol de Vinícius Júnior. El triunfo dejó eliminado al seleccionado caribeño.

Brasil consiguió su primera victoria en el Mundial 2026 al derrotar 3 a 0 a Haití, en la noche del viernes, en Filadelfia, por la segunda fecha del Grupo C.

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti venía de empatar 1 a 1 con Marruecos en el debut y necesitaba ganar para acomodarse en la zona. Sin mostrar todavía su mejor funcionamiento colectivo, resolvió el encuentro durante el primer tiempo gracias a la velocidad de Vinícius Júnior y la eficacia de Matheus Cunha.

Brasil dominó desde el comienzo ante un rival replegado cerca de su área. La apertura llegó a los 23 minutos, cuando Vinícius remató dentro del área, el arquero Johny Placide dio rebote y Cunha apareció para convertir el 1 a 0.

El delantero volvió a marcar a los 36 minutos, esta vez después de una asistencia de Vinícius, y amplió la diferencia con una definición precisa. Fue una noche especial para Cunha, que anotó sus primeros dos goles en esta edición del Mundial.

Antes del descanso, Brasil terminó de encaminar el partido. A los 45+3 minutos, Lucas Paquetá lanzó un pase profundo para Vinícius, que ganó en velocidad y definió entre las piernas del arquero para establecer el 3 a 0.

La principal preocupación para el seleccionado brasileño fue la lesión de Raphinha, quien debió abandonar el campo durante el primer tiempo. Su salida obligó a Ancelotti a modificar el ataque y abrió la puerta para el ingreso de otros futbolistas en el complemento.

Con el resultado prácticamente definido, Brasil bajó la intensidad durante la segunda mitad. Haití mostró actitud y tuvo su oportunidad más clara con un cabezazo de Ricardo Adé, pero Alisson respondió y mantuvo el arco en cero.

El encuentro también marcó el debut mundialista de Endrick, quien ingresó en el segundo tiempo y llegó a convertir, aunque el gol fue anulado por posición adelantada.

Brasil pudo ampliar la diferencia, pero administró la ventaja y cerró el encuentro sin sobresaltos. La actuación dejó una imagen más convincente que la del debut, aunque todavía con aspectos por mejorar de cara a los cruces decisivos.

Con este resultado, Brasil llegó a cuatro puntos y quedó como líder del Grupo C por diferencia de gol, por delante de Marruecos, que también suma cuatro unidades. Escocia tiene tres y Haití, sin puntos, quedó eliminado.

En la última fecha, Brasil enfrentará a Escocia el próximo miércoles, a las 19:00 de Argentina. A la misma hora, Haití cerrará su participación ante Marruecos.