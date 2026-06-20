Mundial 2026: Países Bajos aplastó a Suecia y tomó el control del Grupo F

La selección neerlandesa goleó 5 a 1 en Houston, con dobletes de Brian Brobbey y Cody Gakpo. Anthony Elanga descontó para los suecos y Crysencio Summerville cerró el resultado.

Países Bajos mostró su mejor versión en el Mundial 2026 y goleó 5 a 1 a Suecia, este sábado, en Houston, por la segunda fecha del Grupo F.

El equipo dirigido por Ronald Koeman dejó atrás las dudas que había generado el empate 2 a 2 ante Japón y dominó de principio a fin a un rival que llegaba fortalecido después de vencer 5 a 1 a Túnez en su estreno.

La apuesta de Koeman por incluir desde el comienzo a Brian Brobbey dio resultado inmediato. El delantero abrió el marcador a los 5 minutos y volvió a aparecer a los 17 para establecer el 2 a 0, en un comienzo arrollador de la selección neerlandesa.

Países Bajos controló el mediocampo con el regreso de Frenkie de Jong y no permitió que Suecia encontrara con comodidad a sus principales figuras ofensivas, Alexander Isak y Viktor Gyökeres.

En el inicio del complemento, la Oranje volvió a golpear. A los 47 minutos, Cody Gakpo marcó el tercero y, apenas siete minutos después, convirtió nuevamente para poner el 4 a 0 y terminar de sentenciar el partido.

Suecia encontró el descuento a los 59 minutos, cuando Anthony Elanga recibió una asistencia de Isak y definió para el 4 a 1. El gol no cambió el desarrollo y Países Bajos mantuvo el control ante una defensa sueca que continuó dejando espacios.

El quinto llegó a los 89 minutos, con Crysencio Summerville, quien había ingresado desde el banco y completó una goleada que significó un fuerte golpe de autoridad para el seleccionado neerlandés.

Las principales figuras fueron Brobbey y Gakpo, autores de dos goles cada uno. La eficacia ofensiva marcó la diferencia en un partido en el que Países Bajos también mostró solidez en la circulación y capacidad para neutralizar a uno de los ataques más peligrosos de la zona.

Con este resultado, Países Bajos llegó a cuatro puntos y pasó a liderar el Grupo F, además de quedar muy cerca de asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final. Suecia se mantiene con tres unidades, mientras que Japón tiene una y Túnez todavía no sumó, antes del encuentro entre ambos.

En la última fecha, Países Bajos enfrentará a Túnez el próximo jueves, a las 20:00 de Argentina. A la misma hora, Suecia jugará ante Japón en un duelo que puede resultar decisivo para la clasificación.